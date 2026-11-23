La salida de secretarios, directores y otros funcionarios del gabinete estatal que decidieron separarse de sus cargos para participar en el proceso interno de Morena y buscar una candidatura rumbo a las elecciones de 2027 no afectará el funcionamiento de la administración, aseguró el secretario de Gobierno, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, quien confirmó que todas las dependencias cuentan ya con reemplazos para garantizar la continuidad de las actividades.

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El funcionario explicó que las renuncias y solicitudes de licencia responden a las aspiraciones políticas de cada integrante del equipo de Gobierno, luego de que concluyera el plazo establecido por Morena para quienes buscan participar en la selección de coordinaciones y futuras candidaturas. Aunque reconoció que son varios los servidores públicos que decidieron separarse de sus responsabilidades, indicó que todavía no tiene el número definitivo de movimientos registrados.

Entre los casos que mencionó se encuentran los relacionados con el Cecytec, Codesvi y Walther Patrón Bacab, extitular de la Unidad de Comunicación Social, además de otras dependencias cuyos titulares también habrían presentado su renuncia o solicitado licencia, como la Secretaría de Inclusión.

Sarmiento Maldonado sostuvo que los relevos ya fueron revisados y designados, por lo que las áreas de la administración estatal no quedarán acéfalas ni se detendrán los programas y servicios. Aunque no precisó todos los nombres de quienes asumirán las responsabilidades, afirmó que hay personal capacitado para mantener el ritmo de trabajo y dar seguimiento a los proyectos en curso.

Respecto a la participación de los funcionarios en actividades partidistas, consideró necesario que quienes busquen una posición electoral se mantengan alejados del aparato gubernamental y no continúen cobrando recursos públicos mientras realizan esas tareas. Señaló que cada servidor público debe tomar la decisión que corresponda a sus expectativas y cumplir con las condiciones establecidas para participar en el proceso interno.

El secretario insistió en que los movimientos no representan un riesgo para la operación del Gobierno del Estado, pues la estructura administrativa tiene capacidad para absorber los cambios. De esta manera, descartó que la búsqueda de candidaturas por parte de integrantes del Gabinete vaya a traducirse en una interrupción de las funciones públicas.

JGH