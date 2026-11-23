La primera edición del Festival Internacional del Ron superó las expectativas del sector restaurantero de Campeche, al duplicar las proyecciones iniciales de crecimiento en ventas, por lo que empresarios del ramo consideran que el encuentro puede consolidarse como uno de los principales atractivos turísticos de la entidad y formar parte de un calendario anual de actividades.

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El evento también permitió proyectar la gastronomía campechana ante empresarios y representantes de compañías nacionales e internacionales, quienes conocieron la oferta culinaria, los restaurantes y los atractivos históricos del Centro Histórico.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Campeche, Rodrigo Bojórquez Ruiz, informó que las expectativas iniciales de derrama económica para los establecimientos participantes se ubicaban entre 30 y 40 por ciento; sin embargo, los resultados duplicaron las proyecciones, con incrementos importantes en las ventas de diversos restaurantes durante el fin de semana del festival.

Explicó que el comportamiento de las ventas varió de acuerdo con la capacidad y las características de cada establecimiento, aunque una parte considerable de los negocios registró resultados superiores a los de otros fines de semana.

Los restaurantes participantes duplicaron las proyecciones iniciales de crecimiento en ventas.

Bojórquez Ruiz también reconoció el trabajo de quienes integran la industria restaurantera, desde meseros, bartenders y cocineros hasta el personal que forma parte de la cadena de producción y servicio.

Asimismo, señaló que la entidad cuenta con elementos históricos, culturales y productivos para posicionarse como un destino atractivo para el turismo relacionado con la industria del ron. Entre ellos destacó la tradición cañera de Campeche y su pasado vinculado con la presencia de piratas, aspectos que ofrecen una identidad particular para promover la gastronomía y los atractivos del estado.

Respecto a la posibilidad de realizar una segunda edición, consideró necesario sostener reuniones con las dependencias gubernamentales, secretarías, organizaciones empresariales y la empresa organizadora, a fin de evaluar los resultados, conocer la derrama económica y determinar los aspectos que requieren mejoras. También planteó mantener la coordinación con las áreas de Desarrollo Económico y Cultura para respaldar nuevas actividades.

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Finalmente, consideró que el último trimestre de 2026 representa una oportunidad para mejorar los resultados del sector turístico, luego de un inicio de año complicado. Señaló que la continuidad de estos encuentros permitirá atraer visitantes que conozcan el Centro Histórico, la gastronomía y las tradiciones campechanas, además de generar mayor actividad económica para restaurantes y prestadores de servicios.

JGH