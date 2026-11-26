El Hospital General de Zona HGZ No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, en Ciudad del Carmen, recibió un tomógrafo axial de 256 cortes de alta tecnología, equipo que permitirá ampliar la capacidad de atención especializada y beneficiar a un promedio de 115 mil personas, entre derechohabientes adscritos y pacientes referidos de otras unidades médicas.

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La incorporación forma parte del Programa Nacional de Sustitución de Tomógrafos 2026 y de la estrategia institucional denominada 12 acciones en 120 días, que presentó el director general del IMSS, Zoé Robledo, mediante la cual se contempla la renovación de equipos médicos para mejorar los servicios de diagnóstico y reducir los tiempos de espera en los estudios y consultas especializadas.

El tomógrafo de alta gama ya llegó al HGZ No. 4, donde continuará el proceso de ensamble, instalación y calibración antes de su puesta en funcionamiento. Posteriormente, el personal operativo recibirá capacitación para el manejo del equipo y la aplicación de los procedimientos correspondientes.

Entre las características de esta tecnología destaca la capacidad para realizar estudios en cuestión de segundos, además de incorporar herramientas de inteligencia artificial y reconstrucción de imágenes en tercera dimensión, funciones que permitirán a los especialistas obtener información más detallada para la valoración médica de los pacientes.

JGH