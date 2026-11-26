Al darse a conocer este jueves el programa general del Novenario a la Virgen de la Concepción, que se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre en la Iglesia de San Antonio de Padua, se informó que el Obispo de la Diócesis de Campeche, Monseñor José Alberto González Juárez, estará en esos festejos el día 6 de diciembre. Se destaca que el sindicato de alarifes ya no participará en esa fiesta religiosa.

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El Consejo Parroquial dio a conocer las actividades del novenario e incluyen gremios, misas, rosarios y la procesión, e iniciará el sábado 28 de noviembre con la bajada de la imagen para su entronización, y el domingo 29 se festejará el 48 aniversario de la coronación de la Inmaculada Virgen de la Concepción.

El novenario en sí iniciará el lunes 30 de noviembre con los gremios de Escuela de la Cruz y Lectores; el martes 1 de diciembre los gremios serán de Legión de María, Apicultores y Antorchistas Guadalupanos.

El miércoles 2 de diciembre ingresará el gremio de Servidores Públicos y del Ayuntamiento; el día jueves los gremios serán de Cursillos de Cristiandad y ministros de la Sagrada Comunión.

Las actividades comenzarán el 28 de noviembre con la bajada y entronización de la imagen. / Especial

El viernes 4 de diciembre Pascua Juvenil ingresará su gremio junto con el de Señoras, y el sábado 5 tocará a Catequesis Infantil y Monaguillos; el domingo 6 de diciembre tocará a taxistas del FUTV y Catecúmenos.

Ese día hará presencia el Obispo de la Diócesis de Campeche, Monseñor José Alberto González Juárez, quien oficiará misa que tendrá lugar en el atrio parroquial; ese día los gremios serán a las 17:30 horas y la misa a las 6 de la tarde, por único día.

Lunes 7 tocará el gremio de Maestras Jubiladas y Grupo de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, y el último día, martes 8 de diciembre, los gremios serán de la Asociación de Palqueros y Escuderos de Jesucristo, y después de la misa habrá procesión de la Purísima Concepción en las calles del Centro Histórico, y luego habrá espectáculo de quema de pirotecnia.

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Todos los gremios saldrán todos los días a las 18:30 horas a la altura de la mielera de la Unión de Apicultores Indígenas Cheneros UACH en avenida Desiderio Ortegón Cauich en la colonia San Román, y las misas durante el novenario serán a las 19 horas en hora de costumbre; todos los días también habrá rosario a las 6 de la tarde.

El 8 de diciembre después de la misa habrá procesión de la Purísima Concepción en las calles del Centro Histórico, y luego habrá espectáculo de quema de pirotecnia.

Por otro lado, se destaca que el gremio de alarifes por primera vez en muchos años no participará.

JGH