Un hombre resultó con lesiones de gravedad luego de sufrir una descarga eléctrica en la colonia Cristo Rey, en el municipio de Seybaplaya, por lo que fue necesaria la intervención de personal de emergencias, que le brindó atención prehospitalaria y lo trasladó de urgencia a un hospital de la ciudad de Campeche.

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El reporte movilizó a elementos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) 189 Seybaplaya, quienes acudieron a la calle 14, entre calle 30, como referencia en las inmediaciones del Banco del Bienestar, donde localizaron al hombre que había sufrido el accidente.

Tras la valoración inicial, los paramédicos proporcionaron asistencia al lesionado y determinaron su traslado de emergencia al Hospital General de Zona Doctor Abraham Azar Farah, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en su régimen ordinario, donde quedó bajo atención médica.

De acuerdo con los datos recabados, el paciente ingresó con lesiones de gravedad derivadas de la descarga eléctrica, por lo que su estado de salud fue reportado como delicado. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente.

JGH