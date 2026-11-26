Un total de 33 mil 001 ciudadanos de Campeche cuentan con credenciales para votar cuya vigencia concluye el próximo 31 de diciembre de 2026, por lo que deberán acudir a los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral INE para solicitar su renovación y evitar que el documento pierda validez como identificación oficial y medio para ejercer el voto.

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La Junta Local Ejecutiva del INE en Campeche informó que las personas que no realicen el trámite antes de la fecha establecida serán dadas de baja del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores, situación que les impedirá participar en los próximos procesos electorales mientras no regularicen su registro.

El vocal del Registro Federal de Electores RFE, Ernesto Rodríguez Juárez, hizo un llamado a la ciudadanía que cuenta con una credencial con vigencia 2026 para que acuda con anticipación a los módulos y solicite el canje del documento, a fin de mantener actualizado su registro y contar con una identificación vigente.

Detalló que al inicio de este año el INE tenía un universo de 51 mil 232 credenciales con vencimiento en 2026, de las cuales 18 mil 231 ya fueron renovadas, cifra que representa un avance del 35.58 por ciento. Sin embargo, todavía permanecen 33 mil 001 registros pendientes de actualización.

JGH