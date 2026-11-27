Un intenso congestionamiento vehicular se registró la tarde de este viernes sobre la avenida Periférica Norte, luego de que un tractocamión perteneciente a la compañía Indheca quedara atorado al intentar pasar por un cruce peatonal, situación que provocó complicaciones para automovilistas y transportistas que circulaban por este importante sector de la ciudad.

Noticia Destacada Incendio consume automóvil en estacionamiento del INPI en Hopelchén

Los hechos ocurrieron a la altura de la calle Vicente Guerrero, en los límites de la colonia Insurgentes, donde el operador de un tractocamión marca Kenworth, color blanco, que transportaba diversos instrumentos y estructuras de varias toneladas, terminó con la plataforma de carga atorada en la infraestructura del paso peatonal.

Detrás de la pesada unidad también se encontraba una camioneta de logística de la misma compañía, cuyos ocupantes descendieron para apoyar al operador y coordinar las maniobras necesarias para liberar el vehículo. La situación ocasionó que la circulación quedara reducida prácticamente a un solo carril, generando largas filas de automóviles y un importante retraso para quienes transitaban por la zona.

Al intentar cruzar la zona, la plataforma de carga quedó enganchada en la infraestructura del paso peatonal. / Israel Lozano

Durante varios minutos, los trabajadores realizaron distintas maniobras para conseguir que la plataforma lograra superar el obstáculo, mientras los conductores tenían que avanzar lentamente y extremar precauciones para evitar algún percance adicional.

Finalmente, después de varios intentos, el operador y sus compañeros consiguieron desatorar el tractocamión, aunque durante las maniobras se reportaron daños menores a la infraestructura municipal. Una vez liberada la pesada unidad, continuó su recorrido y la circulación comenzó a restablecerse gradualmente.

Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas; sin embargo, generó momentos de complicación vial para decenas de automovilistas que tuvieron que esperar mientras se realizaban las maniobras para retirar la unidad del paso peatonal.

JGH