Un accidente registrado en la entrada a Pomuch, sobre la carretera Campeche-Mérida, provocó circulación lenta y el cierre de uno de los carriles, lo que generó largas filas de vehículos y retrasos para los automovilistas que se dirigen hacia Mérida.

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De acuerdo con el reporte de conductores que circulan por la zona, la fila de vehículos se extendió debido a las maniobras y restricciones de paso en el lugar. Uno de los automovilistas señaló que la espera llegó a aproximadamente 30 minutos.

Ante esta situación, se recomendó a quienes transitan por el tramo reducir la velocidad al aproximarse al punto del accidente, mantener la distancia entre vehículos y salir con anticipación para evitar contratiempos durante el trayecto.

Uno de los carriles permanece cerrado y la circulación avanza lentamente. / Especial

Cabe recordar que durante la noche del viernes se reportó la volcadura de un tráiler cerca del kilómetro 49+500, en el tramo Tenabo-Pomuch. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el accidente ocurrido este sábado está relacionado con ese percance.

JGH