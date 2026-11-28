Un conductor fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la muerte de un motociclista, luego de un accidente ocurrido en la carretera Teya-Peto, donde habría realizado una maniobra de retorno sin respetar una señal de alto y terminó impactando al motociclista.

Noticia Destacada Exigen reforzar vacunación contra el neumococo en Campeche tras muerte de un menor y una adulta mayor

El procesado, identificado como Jorge Arturo C.P., enfrenta cargos por los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena, ambos cometidos por culpa, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara los datos de prueba relacionados con el percance.

De acuerdo con la investigación integrada en la causa penal 55/2026, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 2+158 de dicha carretera, cuando el acusado conducía un vehículo Ford con un remolque adaptado. Presuntamente, al intentar retornar, no respetó la señal de alto y colisionó contra una motocicleta.

A consecuencia del impacto, el conductor de la unidad de dos ruedas perdió la vida. Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía, la Juez Segundo de Control determinó que existían datos suficientes para vincular al automovilista a proceso.

Durante la audiencia también se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades podrán continuar reuniendo elementos relacionados con el caso.

Como parte de las medidas cautelares, el procesado deberá presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares y tiene prohibido salir de Yucatán mientras continúa el procedimiento. Estas disposiciones permanecerán vigentes durante el tiempo que dure el proceso judicial.

JGH