Un sismo de magnitud 5 se registró este sábado 28 de noviembre en el sur de California, Estados Unidos, sin que hasta el momento se reporten daños de consideración ni se haya emitido una alerta de tsunami.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el movimiento telúrico ocurrió a las 9:30 horas, tiempo local, y fue perceptible en distintas zonas de la región de Los Ángeles.

Tras el temblor principal se registraron varias réplicas de menor magnitud.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en California?

El organismo estadounidense ubicó el epicentro frente a las costas de Manhattan Beach, localidad situada aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Los Ángeles, con una profundidad de 12.2 kilómetros.

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Según el USGS, en las inmediaciones del epicentro se percibió una sacudida de intensidad moderada, que pudo ocasionar cristales rotos y la caída de objetos.

Hasta el momento, los medios locales no han informado sobre afectaciones de consideración en la infraestructura de la región.

California registra varios sismos en las últimas semanas

El temblor de este sábado se suma a una serie de movimientos sísmicos de menor magnitud registrados durante las últimas semanas en el sur de California.

Notable quake, preliminary info: M 4.5 - 6 km WSW of Manhattan Beach, CA https://t.co/9GpYgTY17b — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) November 28, 2026

Pese a que el epicentro se localizó frente a la costa, no se activó una alerta de tsunami.

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