Pese a que la empresa Mayakán mantiene una demanda agraria con el ejido de Pomuch, introdujo maquinaria con la intención de iniciar los trabajos para instalar nuevas tuberías que llegarían hasta la ciudad de Mérida. Sin embargo, los campesinos se enteraron y decidieron suspender las labores hasta alcanzar acuerdos que consideren satisfactorios.

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Ante estos acontecimientos, el comisario del núcleo ejidal, José Gabino Uitz Coox, convocó de manera urgente a una asamblea extraordinaria para informar y analizar la situación. El conflicto tendrá un episodio importante este martes al mediodía, cuando representantes del ejido y de la compañía Mayakán comparezcan ante los tribunales agrarios para presentar las pruebas documentales que respalden sus respectivas posturas.

Durante la reunión se explicó que la audiencia será solamente una etapa más del proceso judicial y que no habrá una resolución inmediata, por lo que se pidió a los ejidatarios mantener la calma, la unidad y evitar caer en rumores o información no confirmada. Asimismo, se convocó a una nueva reunión informativa para este mismo martes a las 18:00 horas, donde se darán a conocer los resultados de la diligencia.

Ambas partes presentarán documentos para respaldar sus respectivas posturas.

Por su parte, varios ejidatarios manifestaron su respaldo a la actual directiva y señalaron que su oposición a los trabajos no es por capricho, sino porque exigen transparencia y legalidad. También cuestionaron que hasta el momento el excomisario Pedro Yam Poot no haya rendido cuentas claras ni entregado copias de los cheques recibidos, por lo que aseguran desconocer el monto total de los recursos y quiénes fueron beneficiados con dichos pagos.

Finalmente, para mantener la vigilancia sin afectar las actividades cotidianas de los campesinos, la asamblea acordó organizar brigadas voluntarias de entre seis y 10 personas para realizar guardias en el tramo donde se pretende instalar la tubería del gasoducto.

Al concluir, los asistentes levantaron la mano en señal de aprobación para continuar con la defensa de sus tierras y firmaron la lista de asistencia, reiterando su postura de exigir que se respeten los derechos del núcleo ejidal.

JGH