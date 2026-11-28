El conductor de un tráiler pegó los párpados y terminó fuera de la cinta asfáltica; por fortuna salió ileso de la aparatosa volcadura que sufrió con su pesada unidad. Conductores que presenciaron el accidente rápidamente dieron aviso a los números de emergencia 911 para su auxilio, acudiendo elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, quienes valoraron al conductor, quien solo sufrió golpes leves que no ponían en riesgo su integridad física.

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Los hechos fueron reportados alrededor de las 23:00 horas de ayer a la altura del kilómetro 49 más 500 de la carretera federal Campeche Mérida, en la recta entre el municipio de Tenabo y la junta municipal de Pomuch, casi en el retorno de la panadería Los Tres Reyes. Fue ahí donde pegó el pestañazo el conductor de esta unidad, quien entre sus sueños sintió que estaba sufriendo un accidente; sin embargo, su sueño fue real.

Policías municipales de Pomuch acudieron para auxiliar y rescatar al conductor. / Erik Caamal

Curiosos que presenciaron el accidente rápidamente marcaron a los números de emergencia para solicitar el auxilio, debido a que la pesada unidad terminó volcada fuera de la cinta asfáltica sobre su costado derecho, donde la cabina quedó internada dentro de la maleza. Rápidamente tras el reporte llegaron elementos de la Policía Municipal destacados en la junta municipal de Pomuch, quienes se dispusieron a abanderar la zona, así como otros elementos que ingresaron dentro del monte para rescatar al conductor, quien no daba crédito de lo ocurrido.

Paramédicos del SAMU valoraron al operador, quien presentó golpes leves. / Erik Caamal

Asimismo, llegaron los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, quienes rápidamente atendieron al conductor, quien estaba aturdido tras lo ocurrido, por lo que fue valorado en el lugar del accidente sin ser necesario su traslado al hospital integral IMSS Bienestar del municipio de Hecelchakán para su valoración médica. Más tarde hicieron presencia los elementos de la Guardia Nacional, quienes se hicieron cargo del accidente y resguardaron la unidad que curiosos querían rapiñar. Posteriormente solicitaron una grúa con la que lograron sacar la pesada unidad volcada, la cual sufrió daños materiales de gran consideración y fue trasladada al corralón de la capital campechana para el deslinde de responsabilidades.

JGH