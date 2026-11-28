Los hoteles que rodean las zonas arqueológicas más famosas de Yucatán tienen cada vez menos huéspedes. A principios de 2026, la ocupación hotelera en Chichén Itzá fue de 34.4%, frente a 54% en el mismo mes de 2024, una pérdida de 19.6 puntos. En Uxmal bajó de 37.3% a 22.8%. Mérida, en cambio, subió de 54.4% a 56.4%.

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Son cifras de la Secretaría de Fomento Turístico del propio gobierno estatal, el mismo que tiene en el turismo una de las apuestas de su Plan Estatal de Desarrollo Renacimiento Maya 2024-2030.

Conviene una aclaración: estas tasas miden cuartos de hotel ocupados en cada destino, no visitantes a los sitios arqueológicos. Son dos cosas distintas y la diferencia, como se verá, importa.

Tres inviernos, un mapa desigual

Enero es temporada alta, por lo que sirve de termómetro. En Mérida, la ocupación pasó de 54.4% en 2024 a 53.5% en 2025 y a 56.4% en 2026. En Valladolid, que rondaba 50% en los dos primeros años, bajó a 48.1%. En Izamal descendió de 46.2% a 39.6% y luego a 39.4%, una pérdida de 6.8 puntos en el periodo.

La caída más fuerte es la de Chichén Itzá: de 54% a 38.8% en 2025 y a 34.4% en 2026. Uxmal siguió una pendiente parecida, de 37.3% a 27.6% y a 22.8%, casi 15 puntos menos en tres años.

No es un tropiezo de un mes. En el acumulado de enero a octubre de 2025, el informe mensual de la Secretaría de Fomento Turístico muestra la misma tendencia desde 2023.

Chichén Itzá bajó de 50.9% a 39.6% y a 34.7%; Valladolid, de 48.2% a 43.4% y a 40.1%; e Izamal, de 48.1% a 37.6% y a 35.3%. Mérida se movió poco: 57.8%, 55.8% y 57.2%. El promedio estatal pasó de 55.6% a 53.1% y a 53.5%. En ese lapso, Mérida perdió apenas 0.6 puntos, mientras que Chichén Itzá perdió 16.2.

Diciembre, la otra gran temporada, cuenta lo mismo con los datos del reporte de la dependencia. La ocupación general del estado bajó de 55.1% en 2023 a 54.8% en 2024 y a 53.9% en 2025. Chichén Itzá cayó de 56% a 44.2% y a 38.5%; Uxmal, de 29.1% a 24.9% y a 19.6%; Valladolid, de 53.4% a 47.1% y a 46%. Mérida cerró en 56.4%, casi donde estaba en 2023, cuando registró 56.1%.

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En 2026, hasta la capital se frena

El repunte de enero en la capital no duró. En junio de 2026, según el informe de la dependencia, la ocupación en Mérida fue de 43.9%, 12.4 puntos menos que los 56.3% del mismo mes de 2025, y la del estado, de 40.9%.

En el acumulado de enero a junio, Mérida quedó en 54.0% contra 57.2% un año antes, y el estado, en 50.9% contra 54.0%. En julio, la ocupación estatal fue de 46.7%, unos ocho puntos menos que en 2025.

Los turistas que pernoctan en el estado también retrocedieron: 1 millón 275 mil 64 de enero a junio, 1.7% menos que en 2025. La excepción fue Mérida, con un aumento de 0.5% en el periodo. Un dato de contexto para leer los ingresos: desde enero de 2026 el Impuesto al Hospedaje bajó de 5% a 4.5%.

Visitantes y huéspedes: dos cuentas distintas

Chichén Itzá cerró 2025 con 2 millones 182 mil 34 visitantes, según el INAH, y este año el ritmo es menor. La zona arqueológica recibió 1 millón 338 mil 700 visitantes de enero a agosto de 2026, 206 mil 684 menos que en el mismo periodo de 2025, una baja de 13.4%, según el INAH.

El sitio estuvo cerrado 13 días en mayo por un conflicto con artesanos y reabrió el 1 de junio; pero de junio a agosto, ya abierto, la afluencia cayó 15.6%, al pasar de 564 mil 661 a 476 mil 746 visitantes, así que el cierre no lo explica todo.

La Secretaría de Fomento Turístico atribuye la baja a la menor llegada de turistas a Quintana Roo, de donde viene buena parte de los excursionistas de un día.

Esa dinámica explica por qué las cifras de visitantes y las de hoteles no siempre coinciden. Uxmal tuvo 3.3% más visitantes de enero a agosto, al pasar de 185 mil 419 a 191 mil 467, aunque sus hoteles tuvieron menos huéspedes. Quien llega de excursión no duerme allí.

En el caso de Chichén Itzá, Teotihuacán lo superó en mayo de 2026, con 110 mil 113 visitantes contra 104 mil 117, y también en noviembre de 2025.

Empleo e ingreso: señales encontradas

El empleo turístico dibuja una recuperación. Según la información de la dependencia con datos del Inegi, la población ocupada en actividades turísticas fue de 124 mil 80 personas en el cuarto trimestre de 2025, 9% menos que un año antes, y subió a 135 mil 378 en el segundo trimestre de 2026, frente a unas 125 mil 377 en el mismo trimestre de 2025, un aumento de 8.0%, según cálculo propio.

El ingreso hotelero es el dato más difícil de leer. Las cifras citadas de los reportes de la Secretaría hablan de una variación real acumulada de -4.9% en 2025 y de -14.2% con datos a agosto de 2026.

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Sin embargo, el informe de septiembre de 2025 mostraba un aumento real de 14.8% en 12 meses, y el de junio de 2026 reporta mil 737.9 millones de pesos en enero-mayo, 8% más que los mil 609.7 millones de 2025, en términos nominales. No se pudo consultar el informe de agosto de 2026, así que estos saltos deben confirmarse con la dependencia antes de publicarse como tendencia.

Lo que falta por aclarar

La Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, con una muestra de 106 hoteles, midió una ocupación anual de 55% en 2025, contra 60% en 2024. Es otro universo y otra metodología, pero apunta en el mismo sentido que los datos oficiales: el turismo sigue llegando a Yucatán, pero se reparte distinto, con más peso en la capital, la costa y los excursionistas, y menos en los hoteles junto a los sitios arqueológicos.

La pregunta para el cierre del año no es solo cuántos turistas llegan, sino cuánto gastan y dónde. Con la ocupación a la baja y el ingreso hotelero en entredicho, el cierre de 2026 dirá si el empleo recuperado se sostiene o si la temporada alta de diciembre repite el patrón de los últimos tres años.

JGH