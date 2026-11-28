Un automóvil ardió en llamas la madrugada de este sábado, alrededor de la una de la mañana, luego de impactarse contra un remolque debidamente estacionado sobre la avenida Benito Juárez, entre Bugambilias y Laguna Milagros, en Chetumal. No se reportaron lesionados visibles. La unidad fue abandonada tras el impacto y posteriormente remolcada al corralón, mientras el caso fue canalizado a la Fiscalía General del Estado.

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De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba sobre la avenida Benito Juárez cuando, por causas aún no determinadas, el conductor perdió el control y se impactó contra la parte trasera del remolque. Tras el choque, la unidad comenzó a incendiarse.

El fuego se propagó con rapidez y consumió el automóvil, generando humo denso y llamas visibles desde varias cuadras a la redonda. Esto provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia y la interrupción temporal de la circulación en ese tramo de la avenida.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, agentes de Tránsito y de la Policía Estatal. Los agentes acordonaron la zona para resguardar el área, controlar la circulación y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia. Posteriormente, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes sofocaron el incendio. Tras controlar el fuego, realizaron labores de enfriamiento para descartar un nuevo brote de llamas en la unidad siniestrada.

Al arribar las autoridades, no se localizó al conductor ni a los ocupantes en el lugar, por lo que se presume que la unidad fue abandonada tras el impacto. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la pérdida de control.

Personal de Tránsito realizó las diligencias correspondientes en el sitio, documentó los daños y ordenó el traslado del vehículo siniestrado al corralón, donde quedó a disposición de la autoridad competente para los trámites legales correspondientes.

La unidad presentó daños severos a consecuencia del impacto y del incendio, por lo que fue asegurada y trasladada conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad de Tránsito.

La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer los hechos por los daños ocasionados al remolque. Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar distracciones, especialmente durante la madrugada, cuando disminuyen las condiciones de visibilidad en la ciudad.

JGH