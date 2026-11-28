A las 9:05 de la mañana, cinco minutos después de la hora señalada, inició el proceso de votación para elegir al secretario general del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” para el periodo 2027 a 2029.

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En el lugar, después de instalarse la mesa y el órgano electoral para dar seguimiento al proceso, empezaron a pasar los primeros socios concesionarios, mostrando su credencial, para emitir su voto.

Se espera la votación de unos cinco mil socios concesionarios, cifra similar a la elección anterior, aunque la plantilla de socios supera los 8 mil, de acuerdo con el dirigente actual, Rubén Carrillo.

En esta elección contienden dos planillas: la Planilla Dorada, representada por Julio Castillo, y la Planilla Verde, representada por Michel Díaz.

Julio Castillo ya había dicho esta mañana que espera una contienda tranquila, aunque señaló que no confía directamente en el comité organizador.

La voz de los socios: “que podamos volver a alquilar nuestras placas”

Los primeros socios concesionarios ingresaron después de instalarse la mesa y el órgano electoral.

En la fila, la socia concesionaria Beatriz Priego resumió lo que esperan muchos: “Esperamos que termine este bache donde estamos y podamos ahora sí alquilar nuestras placas, las que tenemos paradas, que no las hemos podido alquilar, y que vuelvan nuevamente a surgir, que tengamos tranquilidad en tener esta concesión”.

Beatriz explicó que en los últimos tiempos las placas han perdido plusvalía y los socios se sienten en desventaja, porque son concesiones que otorga el Gobierno de Quintana Roo para operar.

Ese es el reclamo central de la base este sábado: certeza, poder activar placas paradas y recuperar el valor de su concesión.

Ambiente en la sede

La votación se realiza en el Auditorio Fundadores 13 de Marzo, en la Región 92, y concluirá a las 18:00 horas.

En las imágenes se ve la fila larga bajo carpas blancas, con vallas metálicas, socios de todas las edades, algunos en silla de ruedas y otros con bastón, esperando su turno para ingresar al Auditorio Fundadores 13 de Marzo, en la Región 92.

El proceso estará abierto hasta las 18:00 horas.

JGH