La Fiscalía General de la República, FGR, abrió 16 carpetas de investigación por posibles irregularidades en la asignación de contratos por parte de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, INE, y organismos electorales locales, un caso que involucra a más de 50 personas físicas y morales, entre ellas empresas proveedoras y exservidores públicos.

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La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó sobre los avances de las indagatorias, que buscan esclarecer posibles actos de corrupción, tráfico de influencias y beneficios indebidos relacionados con la contratación de servicios y materiales electorales.

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales realizaron cuatro cateos en distintos inmuebles de Ciudad de México, luego de obtener las respectivas autorizaciones judiciales. Los domicilios se encontraban en las colonias Hipódromo Condesa, Jardines del Pedregal y Polanco.

Durante las diligencias, las autoridades localizaron presuntas urnas electorales, mamparas del INE y de organismos públicos locales, además de copias de contratos, recibos y documentación que podría aportar información sobre las personas y empresas relacionadas con los procedimientos de contratación.

Los indicios encontrados fueron asegurados para su análisis e integración a las carpetas de investigación. La Fiscalía también revisa documentación física y digital de carácter contractual y contable correspondiente a operaciones realizadas entre 2014 y 2026.

Entre las líneas de investigación se encuentran posibles irregularidades en licitaciones públicas, presuntos acuerdos para favorecer a determinados proveedores, movimientos financieros posiblemente relacionados con los contratos y eventuales anomalías fiscales.

También se indaga la posible contratación de personas que habrían recibido remuneraciones sin desempeñar las actividades correspondientes, así como la participación de funcionarios y particulares en las operaciones bajo investigación.

Las indagatorias incluyen información obtenida durante inspecciones ministeriales en instalaciones del INE, así como testimonios de exservidores públicos, expedientes de contratación y material difundido en fuentes abiertas.

El caso también ha puesto bajo atención los posibles vínculos entre funcionarios electorales y empresarios beneficiados con contratos. No obstante, la integración de las carpetas de investigación no implica que las personas mencionadas hayan sido declaradas culpables.

Hasta el momento del reporte, la FGR no había informado de detenciones derivadas de los cateos. Las investigaciones continúan para determinar si existen elementos suficientes para proceder judicialmente contra quienes pudieran resultar responsables.

Godoy señaló que las actuaciones ministeriales buscan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, sin que las investigaciones representen un cuestionamiento a la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral.

JGH