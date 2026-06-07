Motociclista se salva de milagro tras accidente en la Mérida-Campeche

Se salva de milagro un motociclista quien terminó derrapando cuando un vehículo que le estalla el neumático lo impacta, sin embargo este se da a la fuga dejando a su suerte al afectado, quien tenía fuertes lesiones, por lo que testigos que presenciaron esta situación enseguida dieron parte a los números de emergencia para que sea auxiliado por las lesiones que sufrió el motociclista, quien fue atendido por los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes lo valoraron y trasladaron al hospital integral IMSS Bienestar de Calkiní para recibir atención médica.

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Los hechos ocurrieron en la carretera Mérida-Campeche a la altura del kilómetro 76+300 a eso de las 22:45 horas, cuando el sujeto que se dirigía a su comunidad con su compra a bordo de su motocicleta terminó en el pavimento al ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga, dejándolo malherido a un costado de la ciclovía, mientras que su caballo de acero quedó en el carril de baja velocidad de la vía federal.

Por fortuna, el sujeto lesionado salvó la vida al no caer en la vía federal, y algunas personas que viven cerca del lugar se aproximaron para brindarle ayuda y evitar que fuese arrollado por otro vehículo, al mismo tiempo dieron parte a las autoridades para el abanderamiento del lugar.

Tras el reporte, arribaron unidades de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron la presencia de los paramédicos del SAMU, quienes llegaron al sitio para valorar al lesionado, que sufrió múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo al dar vueltas en el pavimento. Fue abordado en la camilla y trasladado en la ambulancia al hospital integral IMSS Bienestar de Calkiní.

Más tarde, los elementos de la policía municipal subieron la motocicleta de la marca Itálica color azul, motor 200 y placas 87GWC6 a su unidad para trasladarla a los patios de la estación de policía de Calkiní, donde los familiares del lesionado pasarían a recuperar la unidad con sus respectivas documentaciones.