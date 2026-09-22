Aseguran 13 toneladas de tabaco ilegal y 650 mil cajetillas durante cateos en CDMX

Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron aproximadamente 13 toneladas de tabaco ilegal, equivalentes a unas 650 mil cajetillas de cigarros, durante seis cateos realizados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este martes 22 de septiembre que los operativos derivaron del seguimiento a decomisos previos efectuados por la Secretaría de Marina, Aduanas y la SSPC contra la venta y distribución de tabaco ilegal.

De acuerdo con el funcionario, las labores de investigación permitieron ubicar nuevos puntos relacionados con el almacenamiento y comercialización de estos productos en la capital del país.

¿Qué aseguraron durante los cateos en CDMX?

Los seis cateos se realizaron con participación de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Además de las 13 toneladas de tabaco ilegal, las autoridades localizaron cajetillas que, en su mayoría, fueron identificadas como presuntamente apócrifas.

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Durante los operativos también se aseguraron dosis de droga, mercancía presuntamente falsificada y cartuchos de diferentes calibres, informó García Harfuch.

El titular de la SSPC no detalló en su mensaje si hubo personas detenidas durante estas intervenciones ni precisó las ubicaciones exactas de los inmuebles cateados.

Harfuch destaca coordinación con autoridades de la CDMX

García Harfuch señaló que las acciones forman parte de investigaciones para combatir las redes dedicadas a la distribución y comercialización de productos ilegales.

Como resultado y seguimiento de aseguramientos previos realizados por @SEMAR_mx, Aduanas y @SSPCMexico para combatir la venta y distribución de tabaco ilegal, trabajos de investigación permitieron identificar nuevos puntos de almacenamiento y comercialización en la Ciudad de… pic.twitter.com/7pJqShofsF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

El funcionario agradeció la coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para desarrollar los operativos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente el valor estimado de la mercancía asegurada ni las marcas de cigarros involucradas. Las investigaciones continuarán para determinar el origen de los productos y establecer posibles responsabilidades penales.

IO