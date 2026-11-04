InnovaFest 2026 en Mérida: Marcelo Ebrard destaca las ideas de jóvenes mexicanos para transformar el futuro

La innovación y el talento de las nuevas generaciones son el eje del InnovaFest 2026, que se inaugura en Mérida con la participación de estudiantes, instituciones educativas y representantes de distintos sectores interesados en impulsar el desarrollo tecnológico de México.

Durante la ceremonia inaugural, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que la innovación es una herramienta para cambiar el futuro del país, por lo que consideró fundamental generar espacios donde los jóvenes puedan presentar sus propuestas, compartir conocimientos y desarrollar nuevas tecnologías.

El funcionario federal destacó que Yucatán tiene potencial para convertirse en una nueva potencia tecnológica, mediante la participación de sus estudiantes y el fortalecimiento de proyectos relacionados con sectores estratégicos como los semiconductores, la computación y la inteligencia artificial.

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En ese contexto, mencionó que México registra cifras récord de exportaciones hacia Estados Unidos en productos relacionados con equipos de cómputo y semiconductores, así como en áreas vinculadas con la inteligencia artificial.

Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca fortalecer estos sectores mediante el impulso a las exportaciones y la incorporación de mejores tecnologías.

Como parte de las acciones para ampliar las oportunidades de formación, Ebrard anunció que se impulsarán 5 mil becas en Yucatán para que estudiantes puedan capacitarse y trabajar con nuevas tecnologías. Explicó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer la preparación de los jóvenes, en coordinación con instituciones como la Universidad de Arizona, con la que se trabaja para impulsar la industria de semiconductores.

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Marcelo Ebrard también destacó la importancia de respaldar las ideas de los jóvenes mexicanos mediante apoyos económicos que permitan desarrollar sus proyectos.

En ese sentido, los llamó a no minimizar sus propuestas, pues consideró que cualquier idea puede convertirse en una innovación capaz de generar cambios importantes en la sociedad.

En el marco del encuentro, también se anunció que Cuernavaca, Morelos, será sede de los Premios de Innovación el próximo 10 de diciembre, luego de recibir la estafeta del InnovaFest de manos de la gobernadora Margarita González Saravia.