Medio hermano de Itzel es señalado como responsable de su feminicidio en Candelaria

Trascendió que David Rodolfo E.J., de 30 años, detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Itzel Paola Guzmán Juárez, sería medio hermano de la víctima. El hombre convivía con la joven en el domicilio de la colonia Acalán, en Candelaria, donde fue localizada sin vida el pasado 25 de octubre.

De acuerdo con información relacionada con las investigaciones ministeriales, el vínculo familiar entre ambos salió a relucir durante las indagatorias, en las que también se analizaron las evidencias recabadas en el inmueble y los resultados de diversas pruebas periciales para establecer la probable participación del detenido.

La orden de aprehensión contra David Rodolfo E.J. se cumplimentó el pasado dos de noviembre en las inmediaciones de la colonia San Isidro, en el municipio de Candelaria. Tras su captura, quedó a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal correspondiente.

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Entre los antecedentes del caso, el cuerpo de Itzel fue localizado sin vida en un sector de la colonia Acalán, cerca de las antiguas instalaciones de una base militar. El hallazgo movilizó a elementos de seguridad y personal ministerial, quienes acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo y evidencias del crimen.

Durante las primeras investigaciones se detectaron huellas de violencia en la joven. Posteriormente, trascendió que fue encontrada al interior de su domicilio y que presentaba golpes y aparentes signos de estrangulamiento.

A raíz de estos hechos, las autoridades iniciaron las indagatorias para esclarecer el crimen e identificar a los posibles responsables. Durante el desarrollo de las investigaciones, dos hombres fueron mencionados en distintas versiones relacionadas con el lamentable feminicidio.

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La versión de que el presunto agresor sería medio hermano de Itzel Paola ha generado indignación entre habitantes de Candelaria, donde desde el hallazgo del cuerpo de la joven se han exigido respuestas y justicia.

Las autoridades competentes mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del feminicidio y determinar la responsabilidad del detenido. Hasta que concluya el proceso judicial, David Rodolfo E.J. conserva la presunción de inocencia y permanecerá bajo resguardo de las autoridades.