JD Vance señala que guerra con Irán causó derrota republicana en EU: “Nuestros votantes apoyaron a demócratas”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, responsabilizó a la guerra con Irán de la derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, al asegurar que numerosos ciudadanos que respaldaron a Donald Trump en 2024 decidieron votar por los demócratas.

Mediante un extenso mensaje publicado este miércoles 4 de noviembre en su cuenta de X, Vance reconoció que el problema principal de los republicanos no fue la falta de participación de sus simpatizantes, sino el descontento de una parte de su electorado con las decisiones del gobierno estadounidense.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche”, afirmó el vicepresidente, quien consideró necesario reconocer las causas de los resultados electorales.

¿Por qué JD Vance culpa a la guerra con Irán de la derrota republicana?

Vance explicó que, antes de las elecciones, los especialistas de su equipo observaron una participación favorable de votantes identificados con el Partido Republicano, lo que generó expectativas de obtener mejores resultados que los anticipados por las encuestas.

Sin embargo, señaló que uno de sus asesores le advirtió que muchos ciudadanos que votaron por Trump y Vance en 2024 estaban molestos y tenían previsto apoyar a candidatos demócratas.

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El vicepresidente indicó que otro encuestador identificó cuatro principales demandas entre los electores que se alejaron de los republicanos: terminar la guerra, atender el costo de vida y la inflación, priorizar los intereses de Estados Unidos y modificar la relación del país con Israel.

De acuerdo con Vance, estas preocupaciones explican por qué una parte de sus antiguos simpatizantes cambió el sentido de su voto.

¿Qué dijo JD Vance sobre el futuro del Partido Republicano?

El vicepresidente reconoció que el mensaje económico de su partido no fue suficientemente convincente durante la etapa final de las campañas.

También anticipó discusiones internas sobre los resultados y rechazó que una amnistía migratoria sea la solución para recuperar el respaldo de los electores.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up. So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we're going to shock the world? "No," he told me. "We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us." Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026. There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true. But the real reason we lost is obvious to almost everyone. Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were: 1) End the war 2) Focus on cost of living/inflation 3) Put America First 4) Change our relationship to Israel Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.) In the next few months, there's going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I'm open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you. The reason we lost is the war. The president himself said so last night. If you'd like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that's at least honest. But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there. I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country. — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

Vance insistió en que cualquier análisis sobre el futuro republicano debe comenzar por reconocer el impacto político de la guerra con Irán, en lugar de atribuir las derrotas únicamente a la participación electoral.

Sus declaraciones se produjeron después de que los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, en una jornada marcada por el descontento de distintos sectores de la población con la política exterior y la situación económica del país.

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