JD Vance señala que guerra con Irán causó derrota republicana en EU: “Nuestros votantes apoyaron a demócratas”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, responsabilizó a la guerra con Irán de la derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, al asegurar que numerosos ciudadanos que respaldaron a Donald Trump en 2024 decidieron votar por los demócratas.
Mediante un extenso mensaje publicado este miércoles 4 de noviembre en su cuenta de X, Vance reconoció que el problema principal de los republicanos no fue la falta de participación de sus simpatizantes, sino el descontento de una parte de su electorado con las decisiones del gobierno estadounidense.
“La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche”, afirmó el vicepresidente, quien consideró necesario reconocer las causas de los resultados electorales.
¿Por qué JD Vance culpa a la guerra con Irán de la derrota republicana?
Vance explicó que, antes de las elecciones, los especialistas de su equipo observaron una participación favorable de votantes identificados con el Partido Republicano, lo que generó expectativas de obtener mejores resultados que los anticipados por las encuestas.
Sin embargo, señaló que uno de sus asesores le advirtió que muchos ciudadanos que votaron por Trump y Vance en 2024 estaban molestos y tenían previsto apoyar a candidatos demócratas.
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El vicepresidente indicó que otro encuestador identificó cuatro principales demandas entre los electores que se alejaron de los republicanos: terminar la guerra, atender el costo de vida y la inflación, priorizar los intereses de Estados Unidos y modificar la relación del país con Israel.
De acuerdo con Vance, estas preocupaciones explican por qué una parte de sus antiguos simpatizantes cambió el sentido de su voto.
¿Qué dijo JD Vance sobre el futuro del Partido Republicano?
El vicepresidente reconoció que el mensaje económico de su partido no fue suficientemente convincente durante la etapa final de las campañas.
También anticipó discusiones internas sobre los resultados y rechazó que una amnistía migratoria sea la solución para recuperar el respaldo de los electores.
Vance insistió en que cualquier análisis sobre el futuro republicano debe comenzar por reconocer el impacto político de la guerra con Irán, en lugar de atribuir las derrotas únicamente a la participación electoral.
Sus declaraciones se produjeron después de que los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, en una jornada marcada por el descontento de distintos sectores de la población con la política exterior y la situación económica del país.
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