Mujer resulta lesionada tras ser atropellada por una camioneta en la colonia Cuauhtémoc de Ciudad del Carmen

La motociclista circulaba sobre la calle 31 cuando fue impactada por una camioneta Volkswagen que presuntamente cruzó sin las debidas precauciones; la lesionada fue trasladada a un hospital y la conductora quedó a disposición del Ministerio Público.

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este miércoles en la colonia Cuauhtémoc, en Ciudad del Carmen, donde una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por una camioneta en el cruce de las calles 31 y 38.

De acuerdo con los primeros reportes, la afectada circulaba a bordo de una motoneta Italika, color rojo, sobre la calle 31, con dirección al Monte de Piedad, donde pretendía realizar algunos trámites.

Al llegar a la intersección con la calle 38, una camioneta Volkswagen, color rojo, presuntamente cruzó sin las debidas precauciones, provocando que ambas unidades colisionaran.

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Debido al impacto, la motociclista salió proyectada y terminó tendida boca abajo sobre el pavimento, con diversos golpes y lesiones en el cuerpo. Ciudadanos que se encontraban en el lugar se acercaron para auxiliarla mientras solicitaban el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio, brindaron los primeros auxilios a la mujer y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, las unidades involucradas permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Finalmente, trascendió que la conductora de la camioneta fue puesta a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, mientras que ambos vehículos fueron trasladados al corralón.