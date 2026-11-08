Choque entre camioneta JAC y Honda Civic deja cinco lesionados en la carretera Campeche-Carmen

Una unidad JAC, color blanca, de transporte turístico terminó fuera de la cinta de rodamiento tras recibir un impacto sobre su costado izquierdo por un vehículo Honda Civic, cuyo guiador y acompañante venía en presunto estado de ebriedad por la carretera federal Campeche - Carmen.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en el tramo Champotón - Sabancuy, a la altura del kilómetro 105 del puente Chen Kan, cerca del poblado de Punta Xen.

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Según reportes preliminares se habla de cinco personas lesionadas, entre ellos dos menores y tres adultos. Hubo trasladado hacia el hospital local de Champotón con el apoyo de una ambulancia del SAMU.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de abordar al guiador y tripulantes, para luego proceder a abanderar la zona.

Ante la invasión del carril, el tráfico registró algo de lentitud en esta zona federal.