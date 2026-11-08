Síguenos

Última hora

Yucatán

Turista de Coahuila muere al llegar a un hospital de Progreso

Campeche / Sucesos

Choque entre camioneta JAC y Honda Civic deja cinco lesionados en la carretera Campeche-Carmen

Entre los lesionados se encuentran dos menores y tres adultos, quienes fueron trasladados a un hospital de Champotón.

Por Jorge May Sosa

8 de nov de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 105, cerca del puente Chen Kan y de la comunidad de Punta Xen
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 105, cerca del puente Chen Kan y de la comunidad de Punta Xen / Especial

Una unidad JAC, color blanca, de transporte turístico terminó fuera de la cinta de rodamiento tras recibir un impacto sobre su costado izquierdo por un vehículo Honda Civic, cuyo guiador y acompañante venía en presunto estado de ebriedad por la carretera federal Campeche - Carmen.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en el tramo Champotón - Sabancuy, a la altura del kilómetro 105 del puente Chen Kan, cerca del poblado de Punta Xen.

Una Dodge Journey y un Volkswagen Polo protagonizaron un choque que bloqueó momentáneamente la circulación en el cruce de las calles 31 y 28, en Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada

Choque en el Centro de Ciudad del Carmen bloquea la circulación en la calle 31

Según reportes preliminares se habla de cinco personas lesionadas, entre ellos dos menores y tres adultos. Hubo trasladado hacia el hospital local de Champotón con el apoyo de una ambulancia del SAMU.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de abordar al guiador y tripulantes, para luego proceder a abanderar la zona.

Ante la invasión del carril, el tráfico registró algo de lentitud en esta zona federal.