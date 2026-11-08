Tizimín se prepara para la fiesta de los Tres Santos Reyes con el convite 2026

La ciudad de Tizimín comenzó a vivir el ambiente de su tradicional fiesta en honor a los Tres Santos Reyes con el convite 2026, una celebración que reúne a la comunidad y marca el inicio de las actividades previas a uno de los festejos más representativos del municipio.

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Desde la plaza principal, tizimileños vestidos con trajes regionales participaron en esta tradicional jornada, bailando al ritmo del 3x8 y compartiendo la alegría por la llegada de las festividades, que cada año convocan a numerosas familias.

El convite representa una de las expresiones culturales más arraigadas de Tizimín, donde la música, la danza y las costumbres locales forman parte de una celebración que mantiene viva la identidad de la llamada Ciudad de Reyes.

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Como parte de esta tradición, autoridades municipales y estatales, junto con la embajadora de los festejos, recorrerán las 10 casas de los diputados de feria para solicitar la anuencia y continuar con los preparativos de la fiesta anual dedicada a los Tres Santos Reyes.