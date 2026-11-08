Buen Fin 2026: ¿Cómo reclamar la garantía si un producto sale defectuoso?

Si compras un producto durante el Buen Fin 2026 y presenta fallas, puedes solicitar su reparación, reposición o reembolso, además de una bonificación, conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica cuáles son tus derechos y qué debes hacer si el proveedor se niega a responder.

¿Qué derechos tienes si compras un producto defectuoso?

La Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que los proveedores deben entregar una póliza de garantía por escrito, con información clara y precisa sobre su alcance, duración, condiciones y mecanismos para hacerla efectiva. Este documento debe proporcionarse al momento de recibir el bien o servicio.

Noticia Destacada Antes del Buen Fin, Yucatán acumula más de mil reclamaciones por posibles fraudes financieros

Cuando un producto presenta defectos o no reúne las características necesarias para su uso ordinario, el consumidor puede elegir entre la reposición del artículo, la rescisión del contrato o una reducción del precio pagado.

En cualquiera de estos casos, también tiene derecho a una bonificación o compensación, de acuerdo con la legislación vigente.

Cómo hacer válida la garantía de una compra del Buen Fin

Para evitar problemas al reclamar, la Profeco recomienda revisar las condiciones de la garantía antes de comprar cualquier producto durante el Buen Fin. Entre los aspectos que debes verificar se encuentran:

Vigencia: cuánto tiempo tienes para hacer válida la garantía.

cuánto tiempo tienes para hacer válida la garantía. Cobertura: qué fallas o defectos están incluidos.

qué fallas o defectos están incluidos. Procedimiento: cómo solicitar la reparación, reposición o reembolso.

cómo solicitar la reparación, reposición o reembolso. Centros de servicio: dónde se encuentran los establecimientos autorizados.

dónde se encuentran los establecimientos autorizados. Comprobante de compra: conservar el ticket, factura o documento que acredite la adquisición.

Si el producto presenta alguna falla, lo recomendable es acudir inmediatamente con el proveedor y solicitar una revisión para determinar si procede su reparación, sustitución o devolución del dinero.

¿Qué pasa si reparas el producto con un tercero?

Uno de los puntos importantes al reclamar una garantía es evitar que personas ajenas al proveedor manipulen el producto.

La Profeco advierte que si un tercero abre el artículo o intenta repararlo sin autorización, la garantía puede quedar invalidada. Por ello, ante cualquier desperfecto, lo recomendable es acudir directamente con el establecimiento o centro de servicio autorizado.

Noticia Destacada “Para mí es un abuso, es mucho dinero”: Denuncian al Monte de Piedad en Campeche por excesivo cobro de intereses

Dónde reclamar si el proveedor no respeta la garantía

Si el establecimiento se niega a reparar, reemplazar o reembolsar el producto, puedes acudir a la Profeco para solicitar orientación o presentar una queja.

La dependencia cuenta con mecanismos de atención para defender los derechos de los consumidores y buscar una solución ante posibles incumplimientos de los proveedores.

Antes de iniciar el reclamo, conserva los comprobantes de compra, la póliza de garantía y cualquier documento relacionado con la atención del desperfecto.

De esta manera, quienes aprovechen las ofertas del Buen Fin 2026 podrán conocer qué hacer ante una compra defectuosa y cómo ejercer sus derechos de protección al consumidor.