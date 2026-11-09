Conductor de pochimóvil se duerme al volante y sobrevive a brutal choque en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente de tránsito estuvo a punto de terminar en tragedia en calles de la colonia Volcanes, en Ciudad del Carmen, luego de que el conductor de un pochimóvil se estrellara violentamente contra la parte trasera de una camioneta que se encontraba estacionada.

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Debido a la fuerza de la colisión, la pequeña unidad de transporte quedó prácticamente destrozada de la cabina, mientras que su operador terminó atrapado entre los fierros retorcidos, con diversas lesiones y el rostro ensangrentado.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Paricutín, entre las calles Tacaná y La Malinche, donde el conductor de un pochimóvil de color rojo presuntamente circulaba bajo los efectos del cansancio y el sueño. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el operador habría perdido la atención al volante hasta quedarse dormido por algunos instantes, situación que le impidió reaccionar a tiempo para evitar el fuerte impacto.

La unidad de transporte terminó estrellándose de lleno contra la parte trasera de una camioneta Toyota Tundra, de color azul, que se encontraba debidamente estacionada sobre el acotamiento derecho de la vialidad.

La fuerza del encontronazo fue tal que la camioneta recibió un fuerte golpe en su parte posterior y terminó siendo proyectada varios metros hacia adelante, mientras que el pochimóvil absorbió gran parte de la fuerza del impacto.

El motocarro impactó de lleno la parte trasera de una Toyota Tundra azul que estaba correctamente estacionada. / Israel Lozano

La peor parte se la llevó el conductor del vehículo de transporte público, ya que la cabina quedó completamente deformada, con el tablero y parte de la estructura frontal retorcidos por la colisión.

El operador quedó atrapado entre los restos de su unidad, sin poder salir por sus propios medios, además de presentar lesiones visibles y abundante sangrado en el rostro, lo que generó preocupación entre las personas que presenciaron el accidente.

Ante la situación, ciudadanos que se encontraban cerca del lugar se aproximaron rápidamente para auxiliar al lesionado y realizar las maniobras necesarias para liberarlo de entre la estructura dañada del pochimóvil.

Mientras tanto, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron de brindarle atención prehospitalaria.

Una vez que lograron ponerlo a salvo, los socorristas valoraron sus condiciones de salud y determinaron su traslado a un hospital para que recibiera atención médica especializada, debido a las lesiones que presentaba tras el fuerte encontronazo. Por fortuna, pese a lo aparatoso del accidente y a las condiciones en las que terminó su vehículo, el conductor logró sobrevivir de milagro.

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Posteriormente, elementos de Vialidad y Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, verificar la posición final de ambas unidades y realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance. La circulación en el sector se vio afectada momentáneamente mientras se desarrollaban las labores de auxilio y se atendía la situación.

Finalmente, los involucrados entablaron diálogo y solicitaron la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras para buscar un acuerdo por los daños materiales ocasionados.

Los peritos de Tránsito permanecieron en el lugar hasta que se concretó el convenio entre las partes, por lo que, una vez formalizado el acuerdo, se retiraron del sitio, dando por concluidas las diligencias relacionadas con este accidente.

JGH