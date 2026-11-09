Cliente termina detenido tras negarse a salir de Coppel en Ciudad del Carmen por un reclamo de mil pesos

Un conflicto entre un cliente y personal de la tienda departamental Coppel, sucursal Aviación, en Ciudad del Carmen, terminó con la intervención de elementos de la Policía Estatal Preventiva y la detención del inconforme, luego de que este se negara a abandonar las instalaciones cuando llegó la hora del cierre.

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El ciudadano reclamaba la devolución de mil pesos que, según su versión, no fueron contabilizados correctamente durante una operación de depósito realizada en el área de cajas, situación que provocó una fuerte discusión con la empleada que lo atendió.

De acuerdo con lo manifestado por el cliente, acudió al establecimiento para realizar un depósito y entregó el dinero correspondiente en ventanilla; sin embargo, al momento de concretar la operación, se percató de que existía una diferencia de mil pesos respecto a la cantidad que pretendía depositar.

Ante esta situación, reclamó a la cajera y exigió que le fuera devuelto el dinero que consideraba faltante, al asegurar que había entregado una cantidad mayor a la que finalmente se registró.

El hombre aseguró que entregó una cantidad mayor a la que finalmente apareció registrada en la operación. / Israel Lozano

Por su parte, la trabajadora señalada negó haber tomado dinero o cometido alguna irregularidad durante la transacción, lo que provocó que las diferencias entre ambas versiones se intensificaran. La discusión se prolongó durante aproximadamente tres horas, sin que los involucrados consiguieran llegar a una solución que permitiera aclarar lo sucedido o satisfacer la exigencia del cliente.

La situación se complicó cuando llegó la hora de cerrar la sucursal, pues mientras los empleados comenzaban a concluir sus actividades y a retirarse del establecimiento, el inconforme permaneció dentro del inmueble y manifestó que no saldría hasta que le devolvieran los mil pesos que reclamaba. Su postura generó preocupación entre el personal, que solicitó el apoyo de las autoridades policiacas para atender el conflicto.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes ingresaron al establecimiento para conocer los motivos de la confrontación y tratar de mediar entre el ciudadano y los trabajadores.

Los agentes policiales intentaron mediar con el sujeto, pero este se mantuvo firme en su postura de no abandonar el lugar. / Israel Lozano

Los agentes escucharon las versiones de ambas partes e intentaron convencer al cliente de abandonar el comercio, mientras buscaba una solución por las vías correspondientes; sin embargo, los intentos de diálogo no dieron resultado y el hombre se mantuvo firme en su decisión de permanecer en el lugar.

Ante la negativa del ciudadano de retirarse de las instalaciones, los uniformados procedieron a detenerlo y trasladarlo a los separos de la comandancia municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

No obstante, su estancia fue breve, ya que minutos más tarde recuperó su libertad al no existir elementos para mantenerlo privado de ella por algún delito o falta administrativa, según la información proporcionada sobre el caso.

Lejos de dar por concluido el asunto, el afectado decidió acudir ante la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal y solicitar que se investigue la operación realizada en el área de cajas, así como el destino del dinero que asegura no fue registrado correctamente.

El ciudadano sostiene que fue víctima de un presunto robo y busca que se revisen los procedimientos y registros de la transacción para esclarecer dónde quedó la cantidad que reclama.

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Asimismo, manifestó su inconformidad y aseguró que, desde su perspectiva, no sería la única persona que habría enfrentado situaciones similares al realizar operaciones en establecimientos de este tipo, por lo que consideró necesario que las autoridades investiguen y den seguimiento a su denuncia.

Hasta el momento, las acusaciones del cliente no han sido acreditadas y será mediante las investigaciones correspondientes que se determine si existió alguna irregularidad durante la operación y, en su caso, quiénes resultarían responsables.

JGH