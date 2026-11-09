Ciudad del Carmen encabeza los casos de dengue en Campeche; suman 76 contagios en el estado

Campeche acumula 76 casos confirmados de dengue hasta la semana epidemiológica número 43 de 2026, una cifra equivalente casi al doble de los 39 contagios registrados en el mismo periodo del año anterior. El incremento representa 37 casos adicionales, lo que representa un aumento cercano a 95 por ciento.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, 34 casos corresponden a dengue no grave, mientras que 42 se clasifican como dengue con signos de alarma o dengue grave. Hasta el corte, no se han reportado defunciones asociadas a esta enfermedad.

Ciudad del Carmen concentra la mayor incidencia. En dengue no grave registra 17 casos, seguido del resto de los municipios con 12; Calakmul y Champotón reportan dos cada uno, y Hecelchakán uno.

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En cuanto a los casos con signos de alarma y dengue grave, Ciudad del Carmen suma 16; Calakmul, cuatro; Hecelchakán, tres; Champotón, siete; y el resto de los municipios, 12.

El reporte también identifica la circulación de los serotipos 2 y 3 en Ciudad del Carmen y otros municipios, mientras que en Calakmul, Hecelchakán y Champotón se reporta el serotipo 2.

En el mismo periodo de 2025, Campeche registró 39 casos confirmados: 17 de dengue no grave y 22 con signos de alarma o gravedad. Para 2026, los casos no graves aumentaron a 34 y los de mayor riesgo a 42, lo que refleja un repunte en ambas categorías.

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La tendencia se había observado desde octubre, cuando la entidad acumulaba 70 contagios, frente a 33 en el mismo periodo de 2025, un incremento de 112.1 por ciento. En ese corte, 36 casos presentaban signos de alarma y uno era grave.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y recomiendan eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, como recipientes con agua estancada, cubetas, llantas, macetas y otros depósitos. También se pide a la población buscar atención médica ante fiebre alta, dolor intenso, vómitos persistentes, sangrado o signos de alarma.

Los datos del informe son preliminares y pueden modificarse conforme avance la revisión y confirmación de los casos por parte de la Secretaría de Salud.