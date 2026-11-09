Detienen en Jalisco a “Beto El Mexa”, objetivo del FBI buscado por homicidio en California

Alberto Alonso Alencastro, conocido como “Beto El Mexa”, de 27 años, fue detenido en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, luego de ser identificado como un objetivo buscado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por su presunta participación en un homicidio ocurrido en California, Estados Unidos.

El hombre contaba con una orden de aprehensión emitida por autoridades estadounidenses desde junio pasado, por lo que su localización y captura representaban un asunto de interés para las corporaciones de ambos países.

Tras su detención, las autoridades mexicanas establecieron contacto con sus contrapartes estadounidenses para confirmar la identidad del individuo y verificar los requerimientos judiciales en su contra.

Noticia Destacada Omar García Harfuch confirma detención en Jalisco de “R2”, presunto mando de una célula del CJNG y a otras 19 personas

Inician proceso para trasladar a “Beto El Mexa” a California

Una vez confirmada su identidad, Alberto Alonso Alencastro quedó a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), instancia que inició los procedimientos correspondientes para concretar su traslado a California.

La detención en territorio jalisciense abre paso al proceso migratorio y administrativo necesario para ponerlo a disposición de las autoridades estadounidenses que lo requieren.

La Policía de Jalisco capturó en Autlán de Navarro a Alberto Alonso Alencastro, alias “Beto El Mexa”, objetivo del FBI buscado desde junio por homicidio en California. Fue entregado al INAMI para su traslado a EE. UU. https://t.co/3CTwqKQP7x — DK 1250 (@dk1250) November 9, 2026

Hasta el momento, la información difundida no precisa las circunstancias del homicidio por el que es buscado, ni ofrece detalles adicionales sobre la investigación que dio origen a la orden de aprehensión emitida en Estados Unidos.

IO