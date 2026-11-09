Yucatán concentra 88% de los casos de cáncer de próstata registrados en la Península durante 2026

Yucatán concentra casi nueve de cada diez casos de cáncer de próstata registrados durante el 2026 en la Península, al acumular 278 diagnósticos hasta la semana epidemiológica 42, mientras Campeche reporta 27 y Quintana Roo apenas 11, de acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Secretaría de Salud federal.

El acumulado estatal representa el 88% de los 316 casos notificados entre las tres entidades, una diferencia considerable respecto de los otros estados de la región.

En comparación con el mismo periodo del 2025, cuando Yucatán contabilizaba 266 casos, el aumento fue de 12 diagnósticos, equivalente al 4.5%.

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Aunque el incremento porcentual es moderado, las cifras muestran que la entidad mantiene una concentración elevada de registros dentro de la Península, situación que también se observó en los reportes epidemiológicos de los meses anteriores.

Hasta la semana 26, correspondiente a principios de julio, Yucatán había acumulado 179 casos frente a 163 del mismo periodo del 2025. En ese momento, el incremento anual era de 9.8%, por lo que el crecimiento observado hasta octubre resulta menor en términos porcentuales.

Los datos corresponden a casos notificados mediante los sistemas de vigilancia sanitaria, por lo que no permiten establecer por sí solos si los hombres de Yucatán enfrentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata que los habitantes de Campeche o Quintana Roo.

Para determinarlo sería necesario comparar las tasas de incidencia de cada entidad, considerando el tamaño de su población masculina y la distribución por edades, además de las diferencias en la detección y notificación de pacientes.

La importancia del diagnóstico

El cáncer de próstata es uno de los principales problemas de salud entre la población masculina de México y puede desarrollarse durante sus primeras etapas sin provocar síntomas evidentes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, en el país se estimaron 26 mil 565 casos nuevos y 7 mil 358 defunciones durante 2022, cifras que muestran la magnitud nacional de este padecimiento.

La edad constituye uno de los principales factores de riesgo, especialmente a partir de los 45 o 50 años, mientras que los antecedentes familiares también incrementan la posibilidad de desarrollar la enfermedad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que algunos pacientes pueden presentar dificultades para orinar, disminución de la fuerza del chorro urinario, necesidad de acudir frecuentemente al baño durante la noche o presencia de sangre en la orina.

Sin embargo, estas manifestaciones también pueden corresponder a enfermedades benignas de la próstata y no constituyen por sí mismas un diagnóstico de cáncer.

Las instituciones sanitarias recomiendan acudir a valoración médica para determinar la necesidad de estudios, entre ellos la prueba de antígeno prostático específico en sangre y la exploración clínica. Cuando existe sospecha de cáncer, pueden requerirse procedimientos adicionales para confirmar el diagnóstico.

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La Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre enfermedades prostáticas establece acciones de detección oportuna en hombres de 45 años o más y valoración desde los 40 cuando existen antecedentes familiares directos.

Faltan datos sobre detección

El reporte epidemiológico permite conocer los diagnósticos registrados, pero no precisa cuántos pacientes yucatecos fueron identificados en etapas tempranas, cuántos presentan enfermedad avanzada ni qué tratamientos reciben.

Tampoco permite determinar si el aumento de 4.5% corresponde a una mayor frecuencia de la enfermedad o a cambios en la cantidad de personas examinadas y diagnosticadas.

Para evaluar el alcance sanitario de los registros sería necesario conocer cuántos hombres fueron sometidos a pruebas de detección, en qué municipios se concentran los pacientes y cuál es su distribución por grupos de edad.

La información también debe complementarse con las defunciones por cáncer de próstata, un indicador diferente al número de nuevos diagnósticos.

Los 278 casos registrados hasta octubre constituyen el acumulado notificado durante el 2026 y no representan la totalidad de hombres que viven con esta enfermedad en Yucatán.