Detienen a hombre armado en Ciudad del Carmen; conducía en “zigzag" y con las luces apagadas

Un hombre de 37 años fue detenido en Ciudad del Carmen por portación ilegal de arma de fuego, luego de ser interceptado por elementos de la Policía Estatal cuando conducía de noche con las luces apagadas y dando volantazos en la colonia San Nicolás.

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Los hechos se registraron sobre la avenida Azucena, donde los agentes realizaban patrullajes de rutina y detectaron una camioneta Nissan Frontier que circulaba en forma de zigzag. Ante el riesgo vial, los uniformados le marcaron el alto para una revisión preventiva.

Al acercarse a la ventanilla del vehículo, los policías observaron que en el interior sobresalía un arma de fuego junto con un cargador abastecido.

La autoridad federal determinará los cargos correspondientes por delitos en materia de armas de fuego.

Al no acreditar la portación legal del armamento, el conductor fue arrestado en el sitio. Tanto el detenido como el arma, la munición y la camioneta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se abrirá la carpeta de investigación correspondiente para resolver su situación jurídica.

JGH