Policías rescatan a mujer que estaba en la orilla de una azotea en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se registró la tarde de este lunes en calles de la colonia Centro de Ciudad del Carmen, luego de que ciudadanos reportaran a una mujer que se encontraba en una situación de riesgo sobre el techo de una vivienda, aparentemente con intenciones de arrojarse al vacío.

Noticia Destacada Entre pibipollos y altares, familias de Katab preservan la tradición del Biix pese a la carestía

Los hechos ocurrieron sobre la calle 26, entre las calles 37 y 39, donde vecinos y personas que transitaban por el sector solicitaron el apoyo de las autoridades al observar que una joven permanecía en la orilla del pretil de un inmueble, exponiéndose a sufrir una caída de varios metros de altura.

Tras recibir el reporte, al sitio acudieron dos unidades de la Policía Municipal, cuyos elementos se entrevistaron con los ciudadanos y posteriormente confirmaron que, efectivamente, una mujer se encontraba sobre la parte superior del domicilio marcado con el número 61.

Al llegar, los uniformados confirmaron que la joven estaba en el pretil de una vivienda marcada con el número 61. / Israel Lozano

Los agentes comenzaron a llamarla e intentaron establecer comunicación con ella para convencerla de que se alejara de la orilla y descendiera de manera segura. Sin embargo, durante los primeros minutos, la joven manifestó que no sabía por dónde bajar y tampoco lograba explicar cómo había llegado hasta el techo de la propiedad.

Asimismo, durante el diálogo con los uniformados, expresó que supuestamente era perseguida por varias personas que pretendían secuestrarla, situación que incrementó la preocupación de quienes se encontraban en el lugar. Ante el comportamiento de la mujer y el riesgo que representaba su permanencia en la orilla, los policías optaron por buscar la manera de acercarse sin ponerla en mayor peligro.

Para ello, solicitaron una escalera y, con las debidas precauciones, algunos elementos subieron hasta donde se encontraba la joven. Una vez cerca de ella, comenzaron a tranquilizarla y a dialogar durante varios minutos, buscando generar confianza y evitar que realizara algún movimiento que pudiera ocasionar una caída.

Después de varios intentos, los agentes consiguieron hacerla entrar en razón y convencerla de abandonar la parte superior del inmueble. La mujer finalmente accedió a descender por el interior de la vivienda, con el acompañamiento de los elementos policiacos, quienes lograron ponerla a salvo y llevarla hasta la planta baja.

Una vez en la vía pública, la joven no opuso resistencia, por lo que los uniformados procedieron a asegurarla y colocarle esposas para trasladarla a las instalaciones de la comandancia municipal. En ese lugar sería valorada por un médico legista, con la finalidad de conocer sus condiciones físicas y determinar si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia que pudiera haber influido en su comportamiento.

La joven accedió a descender de forma segura por el interior del inmueble con ayuda policial. / Israel Lozano

Por otra parte, vecinos del sector señalaron que, presuntamente, la mujer habría llegado hasta ese techo brincando entre las azoteas de distintas viviendas, luego de ingresar desde un inmueble que es utilizado para la renta de literas por día. No obstante, esta versión no había sido confirmada oficialmente.

La intervención de los elementos municipales permitió controlar la situación y evitar que la joven sufriera algún accidente. El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y garantizar que recibiera la atención necesaria.

JGH