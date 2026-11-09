Entre pibipollos y altares, familias de Katab preservan la tradición del Biix pese a la carestía

Pese a la carestía de la vida, “en la comunidad de Katab no dejamos morir el Biix, que es parte de las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo maya para recordar y ofrendar a nuestros fieles difuntos”, señaló el poblador Felipe Cauich Dzib, quien dijo que este lunes visitaron las tumbas de sus muertos en el cementerio de la ciudad de Hopelchén.

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Entrevistado tras salir con su familia de una tienda en el centro de la ciudad, señaló que celebraron el Biix en su casa e hicieron pibipollos enterrados debajo de la tierra y en familia, además de colocar un altar dedicado a sus muertos.

Don Francisco Cauich, originario de Katab

“En nuestra casa y como nos enseñaron nuestros antepasados, todos en familia nos reunimos e hicimos el Biix, porque además nos sirve como convivencia familiar”, externó don Felipe.

Mencionó que al menos en su familia sí le apuestan a preservar la tradición y las costumbres: cavaron la tierra, sacrificaron un cerdo y también gallinas y pollos de traspatio, y con el poco maíz que les queda del año pasado molieron el grano para elaborar la masa.

Don Felipe recordó que también celebraron el Hanal Pixán o Día de Muertos con pibipollos enterrados y altares. Adelantó que también celebrarán la despedida de sus difuntos que los vinieron a visitar, la cual se realizará el próximo 30 de noviembre en el último día del mes.

La comunidad alista la despedida final de las ánimas, programada para el próximo 30 de noviembre. / Mauriel Koh

Mencionó que en su pueblo muchas familias celebraron tanto el Hanal Pixán como el Biix, porque es una costumbre que prevalece en esa comunidad maya, e indicó que es significativo cuando las familias se reúnen para preservar el legado de los pueblos originarios.

Sin embargo, reconoció que hubo familias que no celebraron ni el Día de Muertos ni el Biix, en parte por problemas económicos, aunque también señaló que existen familias pertenecientes a otras religiones ajenas a la católica que no forman parte de estas costumbres comunitarias.

JGH