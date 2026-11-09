Bellakath descarta reconciliarse con Yeri Mua en ‘La Mansión VIP’: “Ha traicionado mi confianza”

La cantante Katherinne Huerta más conocida como Bellakath ha dado de qué hablar tras unas recientes declaraciones en la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’. La artista reveló que no buscará la reconciliación con la cantante veracruzana, Yeri Mua, acusandola de traidora.

A casi un día del inicio del reality show que es producido por el creador de contenido HotSpanish, la intérprete de “Gatita” se pronunció categóricamente sobre la enemistad que mantiene con la cantante de Veracruz; dejando en claro que no buscaría tener alguna relación de amistad.

Noticia Destacada Bellakath explota contra la producción de ‘La Más Draga’

¿Qué dijo Bellakath sobre una posible reconciliación con Yeri Mua?

Durante una de las actividades iniciales del reality, la cantante mexicana dejó en claro su postura ante los constantes rumores de un acercamiento entre ambas figuras del reguetón mexicano. Bellakath sostuvo que no volvería a entablar una relación de amistad con alguien que, en sus palabras, ha traicionado reiteradamente su confianza en el pasado.

En sus declaraciones, la artista de música urbana cuestionó duramente la conducta de Yeri Mua: “Es que no estamos desarregladas, la que está desarreglada de la cabeza es ella (…) Sinceramente yo no sería amiga de alguien que ha traicionado bastantes veces mi confianza, pero para mí ella ya pasó y equis”.

Bellakath dijo que no volvería a ser amiga de YERI MUA porque ya la traicionó varias veces😭🚬 #LaMansionVIP2 https://t.co/FLVinbpzeH — nacho con O (@NachoConO) November 9, 2026

La incorporación de Bellakath como la décima participante confirmada de la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’, fue anunciada formalmente tras una campaña publicitaria en la que simuló un supuesto extravío para llamar la atención en redes sociales.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal