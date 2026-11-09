Desesperación en Ciudad del Carmen: tres pescadores desaparecen en altamar; sus familias temen lo peor y piden apoyo para localizarlos

La angustia y la desesperación se apoderan de tres familias de Ciudad del Carmen, luego de que tres pescadores conocidos como El Chapa, El Güero y El Chepedro desaparecieran en altamar, después de salir a realizar actividades de pesca durante la madrugada del pasado domingo 8 de noviembre.

A más de 33 horas de haber zarpado, ninguno de los tripulantes ha regresado a puerto y tampoco se tienen noticias sobre el paradero de la embarcación en la que viajaban.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, los tres hombres salieron aproximadamente a las 5:00 de la mañana desde la colonia Manigua, a bordo de una embarcación con destino a una zona de altamar, ubicada aproximadamente a 10 brazas de distancia, donde tenían previsto realizar la captura de bala, actividad a la que se dedican para obtener el sustento de sus familias.

Sin embargo, conforme avanzaron las horas y llegó el momento en que debían regresar, sus seres queridos comenzaron a preocuparse al no tener noticias de ellos. La falta de comunicación y el hecho de que la embarcación no apareciera en el puerto incrementaron la incertidumbre, hasta que sus familiares decidieron acudir ante las autoridades para solicitar ayuda y comenzar las labores de localización.

Fue Juana, pareja sentimental de El Güero, quien acudió a las instalaciones de la Secretaría de Marina para informar sobre la desaparición de los tres pescadores y pedir que se iniciara formalmente su búsqueda.

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La mujer mantiene la esperanza de que su pareja y sus dos compañeros puedan ser encontrados con vida, por lo que permanece pendiente de cualquier información que permita conocer su ubicación.

Uno de los aspectos que mayor preocupación genera entre los familiares es que, según señalaron, la embarcación en la que viajaban presentaba problemas en el motor antes de salir a pescar.

Pese a esas condiciones, los tres hombres emprendieron el viaje hacia altamar, situación que ahora despierta dudas entre sus seres queridos sobre las posibles circunstancias que pudieron enfrentar durante la travesía.

Tras recibir el reporte, personal de la Secretaría de Marina indicó que se encontraba realizando recorridos de búsqueda en los alrededores y dentro de las coordenadas proporcionadas por los familiares, quienes señalaron la zona aproximada hacia donde se dirigieron los pescadores antes de perderse todo contacto con ellos.

Mientras las autoridades realizan las labores correspondientes, la preocupación aumenta entre quienes esperan noticias en tierra. Doña Felipa, madre de uno de los pescadores, y Juana, pareja sentimental de otro de los tripulantes, han vivido horas de profunda angustia, sin más certeza que la esperanza de que los tres hombres continúen con vida y puedan regresar a sus hogares.

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Con lágrimas en los ojos, ambas mujeres se aferran a su fe y piden que los pescadores sean localizados sanos y salvos. Sin embargo, ante el paso de las horas y la falta de resultados, sus familiares también buscan alternativas para reforzar los trabajos de localización.

Entre las acciones que contemplan se encuentra conseguir una lancha prestada para salir a recorrer la zona y ampliar la búsqueda por sus propios medios, con la esperanza de encontrar alguna señal de la embarcación o de sus tripulantes.

Los familiares hacen un llamado a las autoridades marítimas para que no cesen los esfuerzos de búsqueda y solicitan el apoyo de pescadores, navegantes y personas que frecuentan esa zona de altamar, a fin de que reporten cualquier avistamiento o información que pueda contribuir a dar con el paradero de El Chapa, El Güero y El Chepedro.

Por ahora, las tres familias permanecen a la espera de noticias, aferradas a la esperanza de que esta desaparición tenga un desenlace favorable y que los pescadores puedan volver con vida a casa.