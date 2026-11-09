Madres buscadoras de Quintana Roo denuncian atentado contra su manifestación pacífica por parte del gobierno estatal

En el marco del tercer día de bloqueo en el acceso a la zona hotelera, integrantes del Colectivo Feminista Xtabay y de las Madres Buscadoras de Quintana Roo fueron agredidas la tarde de este lunes por un sujeto a bordo de una camioneta pick-up blanca. El individuo llegó al campamento para arrancar las lonas de protesta y posteriormente se dio a la fuga a toda velocidad, poniendo en riesgo la integridad de las manifestantes.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo denunció una agresión en contra de sus integrantes, las que se encontraban en el bloqueo del acceso a la zona hotelera de Cancún.

El plantón, que este lunes cumple tres días, fue traspasado por una camioneta pickup blanca de la armadora Volkswagen, que al decir del colectivo fue enviada por el gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, y puso en peligro a las madres buscadores que se encontraban en ese momento.

Durante la transmisión en vivo, las integrantes del colectivo aseguran que fue un atentado y que los elementos policiacos que se encontraban en ese momento en el lugar no hicieron nada por detener al conductor de la camioneta.

"Madres buscadoras y Colectivo Femenil Xtabay acaban de ser agredidas por una camioneta que nos tumbaron nuestras lonas. Cabe aclarar que estamos en manifestación pacífica".

"Hacemos responsable al gobierno del Estado de Mara Lezama, a la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, y al Fiscal Raziel López Salazar de esta agresión que acabamos de sufrir las madres buscadoras de Quintana Roo", aseguró la integrante que transmitió en vivo.

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La camioneta habría traspasado a la fuerza el bloqueo establecido por las madres buscadores, esta acción puso en peligro a las manifestantes que se encontraban en el lugar de los hechos. El conductor derribó las mantas que se habían puesto en la zona.

Las madres buscadoras, que insistieron en que fue un atentado directo contra ellas, insistieron en que no había ninguna patrulla de tránsito y que a pesar de que había policías, estos no hicieron nada para retenerlo.

También se quejaron de que hace unos días, al iniciar el bloqueo, les enviaron muchas patrullas y cientos de elementos policiacos, así como de la guardia nacional, cuando solo son mujeres manifestándose de manera pacífica.

"El mismo ciudadano que venía en la camioneta blanca dijo que venía de parte del gobierno, vino con toda la fuerza y con toda la energía. Este atentado es contra Mari Patrón Paz de Madres Buscadoras de Quintana Roo, y contra el Colectivo Feminista Xtabay de Quintana Roo, Red de Víctimas Quintanarroenses y nuestras hermanas mayas de Quintana Roo", aseguró el colectivo.

Minutos después, el presunto agresor fue interceptado y detenido por elementos de la Policía Estatal tras ser señalado por las manifestantes. Al ser cuestionado por los agentes, el hombre justificó su acción manifestando inconformidad por las complicaciones viales que enfrenta a diario a consecuencia de la protesta. “Las quité porque ya me tienen harto. Todos los días tengo que estar parado en el tráfico y dar muchas vueltas para llegar a mi casa”, declaró ante los oficiales.

Hasta la publicación de esta nota, la protesta continuaba sin acuerdos entre las autoridades y las colectivas. Ante la falta de una fecha definida para la liberación de la vialidad, la Dirección de Tránsito Municipal mantiene activo un operativo preventivo con rutas alternativas para ingresar al bulevar Kukulcán.

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Las principales complicaciones viales se registraron en el cruce de las avenidas Bonampak y Sayil, punto habilitado como acceso principal hacia la zona turística a través de la avenida Enríquez Savignac (conocida como El Table).

Mientras tanto, en el kilómetro 0, elementos de Tránsito custodian la glorieta de Bonampak y Cobá para desviar la circulación. Como vía de ingreso a la zona de playas opera la avenida Enríquez Savignac (El Table), a un costado de la Plaza de Toros, accediendo por la avenida Sayil esquina con Bonampak, tramo resguardado por patrullas estatales para dar fluidez.

Por su parte, los carriles de salida hacia el centro de la ciudad se mantienen abiertos. El circuito sugerido para incorporarse al bulevar abarca desplazamientos desde las avenidas Cobá, Tulum, Bonampak y Nichupté. El bloqueo inició la noche del pasado viernes debido a los retrasos e irregularidades en las investigaciones contra presuntos responsables de desapariciones y homicidios, por lo que las manifestantes advirtieron que no se retirarán hasta recibir garantías de acceso efectivo a la justicia.