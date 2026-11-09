Gripe aviar en Yucatán dispara el precio del pollo en Hopelchén: sube a 63 pesos el kilo y prevén más alzas

Debido al brote de la gripe aviar en Yucatán, hoy lunes aumentó tres pesos el kilogramo de pollo fresco al pasar de 60 a 63 pesos, y posiblemente este martes haya otro aumento, señaló el comerciante José Antonio Pérez Santisbón, quien dijo que proveedores yucatecos del ave en pie han incrementado más de 12 pesos en menos de una semana, pero él ya no pudo seguir amortiguando ese aumento para no lesionar la economía de las familias.

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Entrevistado en su negocio en el mercado municipal, el comerciante chenero señaló que se esperaban estos aumentos dado el acontecimiento que hay en Mérida, Yucatán, por el tema de la gripe aviar.

Dijo que el pasado jueves la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SADER confirmó un brote de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 en una granja comercial de producción de huevo ubicada en Umán, Yucatán, que albergaba a 225 mil 860 aves.

Sin embargo, dijo que mientras se confirmaba esa noticia tras los estudios realizados en esa granja, el lunes 2 de noviembre por la mañana el pollo en pie o en pluma, como se le conoce, tuvo un primer incremento de tres pesos por kilo.

Comerciantes advierten que este martes podría darse un nuevo incremento de precio ante la presión de los distribuidores. / Mauriel Koh

Por estar en las celebraciones del Hanal Pixán no optó por incrementar el precio del pollo fresco para no dañar la economía de las familias en plenas celebraciones del Día de Muertos; empero, en ese mismo día se dio un segundo aumento que fue de casi siete pesos al kilo de pollo en pie.

El vendedor de pollos frescos dijo que, en plática con su esposa Candelaria Espinosa Cárdenas, decidieron no aumentar el precio del pollo y mantenerlo en 60 pesos, pero este lunes, al bajar el pollo por parte de sus distribuidores y proveedores, tuvo otro aumento de tres pesos el kilo de pollo en pie.

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“No pudimos aguantar más este tema de incrementos, porque nos está afectando a nosotros cuando compramos el ave con pluma, por lo que decidimos subirle tres pesos al kilo de pollo fresco”, externó don José Ángel.

Mencionó que sus proveedores yucatecos les dijeron que este martes habría un nuevo aumento, el cual sería el cuarto en ocho días, lo cual dijo provocaría que el kilo de pollo fresco también sufra un nuevo aumento.

Por otro lado, se destaca que durante todo un año el kilo de pollo fresco se mantuvo en 60 pesos, pues tuvo variaciones en sus costos, porque así como subía su costo en pie, también bajaba.

JGH