Tribunal Electoral de Campeche da revés al IEEC tras desechar quejas de Morena y MC sin facultades

Por carecer de facultades para determinar el desechamiento de quejas tramitadas mediante procedimientos ordinarios sancionadores, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche TEEC revocó tres acuerdos de la Junta General Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Campeche IEEC, correspondientes a recursos promovidos por representantes de Movimiento Ciudadano MC y Morena.

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Durante su décima séptima sesión pública, las magistraturas resolvieron el expediente TEEC/RAP/31/2026, promovido por Gilbert Alexander Gamboa Balam, representante de MC, contra el acuerdo JGE-A091-2026, mediante el cual la Junta General Ejecutiva desechó una queja registrada como JGE-Q-P-011-2026. El proyecto determinó que la autoridad administrativa electoral carecía de competencia para tomar esa decisión, pues, al tratarse de un Procedimiento Ordinario Sancionador, correspondía al Consejo General resolver sobre su procedencia.

Por unanimidad, el pleno revocó el acuerdo y determinó que la Junta General Ejecutiva debió elaborar el proyecto correspondiente y someterlo a consideración del Consejo General del IEEC, en lugar de desechar directamente la denuncia. La resolución obliga a reponer la actuación conforme a las facultades que establece la legislación electoral.

En el expediente TEEC/RAP/32/2026, también promovido por Gamboa Balam, se impugnó el acuerdo JGE-A092-2026, relacionado con una queja contra diversos servidores públicos y Morena. El representante de MC argumentó que el IEEC realizó una valoración anticipada de los hechos y pruebas durante la investigación preliminar, además de vulnerar los principios de legalidad, certeza y exhaustividad.

Sin embargo, el TEEC advirtió que el problema central era nuevamente la falta de competencia de la Junta General Ejecutiva para desechar una queja que había sido registrada bajo el procedimiento ordinario sancionador. Por ello, revocó el acuerdo y estableció que la determinación debía someterse al Consejo General del organismo electoral.

En el recurso TEEC/RAP/42/2026, Ángel Mizraim Valencia Jerónimo, representante suplente de Morena, controvirtió el acuerdo JGE-A127-2026, mediante el cual se desechó una queja identificada con el expediente IEC-Q-POST-046-2026. El partido argumentó que la decisión vulneró sus garantías de legalidad, certeza y seguridad jurídica, al dejarlo en estado de indefensión.

El Tribunal encontró la misma irregularidad: la Junta General Ejecutiva tampoco tenía atribuciones para desechar directamente esa denuncia, pues debía presentar un proyecto ante el Consejo General. En consecuencia, revocó el acuerdo aprobado el 26 de agosto y ordenó atender el procedimiento conforme a las disposiciones legales.

JGH