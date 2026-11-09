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Trabajador salta al camellón y se salva de ser arrollado tras choque en la Campeche-Mérida

Trabajador de obra carretera salva la vida de milagro al saltar al camellón durante un brutal choque provocado por un auto que intentó rebasar en la vía Campeche-Mérida.

Por Redacción Por Esto!

9 de nov de 2026

1 min

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Un trabajador carretero salvó la vida tras un fuerte accidente en la carretera Campeche-Mérida.
Un trabajador carretero salvó la vida tras un fuerte accidente en la carretera Campeche-Mérida. / Especial

Un trabajador de un consorcio carretero estuvo a punto de perder la vida luego de un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal Campeche-Mérida, a la altura del puente de la comunidad de Pocboc, en el municipio de Hecelchakán, donde un automóvil que intentó rebasar a un tráiler terminó impactándose contra una camioneta de la empresa encargada de trabajos en la vía.

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De acuerdo con información recabada en el lugar, el empleado viajaba detrás de una camioneta blanca que realizaba labores de abanderamiento, como parte de un operativo de medición y supervisión de la carretera. Una segunda unidad de la misma compañía participaba en las actividades, por lo que ambas mantenían presencia en el tramo para advertir a los automovilistas sobre los trabajos.

Dos camionetas de la empresa responsable del tramo advertían a los conductores sobre los trabajos.
Dos camionetas de la empresa responsable del tramo advertían a los conductores sobre los trabajos. / Especial

Sin embargo, al llegar al kilómetro 67, un automóvil particular intentó adelantar a un tráiler, pero durante la maniobra perdió el control de la situación y terminó estrellándose contra una de las camionetas del consorcio carretero.

Ante el inminente impacto, el trabajador que viajaba detrás de la unidad logró reaccionar y saltar hacia el camellón central, acción que le permitió ponerse a salvo y evitar ser alcanzado por los vehículos involucrados. Su rápida reacción fue determinante para librarse de lo que pudo convertirse en una tragedia mortal.

JGH

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