Tras protesta en Chiná, COBACAM anuncia computadoras e internet, pero mantiene regulación de celulares

Luego de que estudiantes del EMSAD 18 de Chiná se manifestaran este lunes por el retiro de teléfonos celulares en el plantel, el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche COBACAM anunció que destinará parte de los recursos asignados a la escuela para mejorar la infraestructura tecnológica. Sin embargo, la estrategia para promover el uso responsable de estos dispositivos continuará vigente.

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A través de un comunicado emitido el 9 de noviembre, la Dirección General del COBACAM informó que, en atención a los planteamientos de la comunidad estudiantil, el Comité de Participación Escolar del programa La Escuela es Nuestra acordó redireccionar parte de los recursos destinados al centro educativo para fortalecer el área de cómputo.

Entre las acciones contempladas se encuentra el mantenimiento de la red de internet, la adquisición de equipos de cómputo y dispositivos No Break, con el propósito de mejorar las herramientas tecnológicas disponibles para los alumnos y favorecer sus actividades académicas.

El COBACAM anunció mejoras tecnológicas para el EMSAD 18 de Chiná tras la inconformidad estudiantil. / Especial

La protesta estudiantil se originó por la inconformidad ante el retiro de celulares y las restricciones para utilizarlos dentro de las aulas. Los alumnos señalaron que estos dispositivos también les sirven para consultar materiales, realizar investigaciones y cumplir con sus actividades escolares, debido a las condiciones de los equipos de cómputo y la falta de acceso adecuado a internet.

Un día antes de la manifestación, la dirección del EMSAD 18 había informado que permitiría el uso de teléfonos celulares con fines pedagógicos y bajo autorización de los docentes. También estableció que los estudiantes serían responsables de sus dispositivos y que el uso para actividades ajenas al aprendizaje estaría sujeto al reglamento escolar.

En su comunicado de este lunes, el COBACAM reiteró que la estrategia para promover el uso responsable de teléfonos celulares en los centros educativos continuará vigente, en concordancia con los lineamientos nacionales impulsados por la Secretaría de Educación Pública SEP. Según la institución, el objetivo es que estos dispositivos se utilicen principalmente con fines académicos.

El 8 de noviembre, la dirección del EMSAD 18 informó que permitirá el uso pedagógico de celulares con autorización docente. / Especial

Aunque el anuncio contempla mejoras para el área tecnológica del plantel, la autoridad no precisó cuándo comenzarán los trabajos de mantenimiento ni cuántas computadoras y dispositivos No Break serán adquiridos.

Tampoco se pronunció sobre la exigencia de los estudiantes de destituir al director ni sobre los demás señalamientos realizados durante la protesta.

JGH