Autismo en Carmen: campaña ciudadana busca mejorar atención

Niñas, niños, adolescentes y adultos con autismo en Carmen serán beneficiados con la campaña de aportaciones por parte de clientes de la Fundación Soriana durante mayo y junio. De acuerdo con la presidenta de la Asociación de Padres de Niños Autistas Carmelitas (APNAC), Rosa del Carmen Jiménez de la Cruz, tras varios años de gestión y cumplimiento de requisitos, la asociación fue finalmente seleccionada para formar parte de este programa, por lo que, con los recursos que se obtengan, buscan la consolidación de la sala multisensorial.

La actividad se desarrolla con el esfuerzo de los padres de familia, así como del apoyo de particulares y empresas. Tras cuatro años de haber ingresado sus documentos, en la última semana recibieron la noticia de que, durante los próximos dos meses, todas las contribuciones altruistas serán para beneficio de APNAC.

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Este programa permite a los clientes de Soriana realizar donaciones voluntarias al momento de pagar sus compras. A diferencia del redondeo tradicional, los usuarios podrán aportar desde un peso o cualquier cantidad adicional, lo que amplía las posibilidades de recaudación. El recurso estará destinado a la creación de una sala multisensorial, un espacio especializado que busca mejorar el desarrollo de personas con autismo.

Actualmente, la asociación atiende a 28 personas, quienes en su mayoría presentan dificultades sensoriales que afectan su aprendizaje y habilidades cotidianas. La estimulación sensorial es fundamental, ya que constituye la base para el desarrollo de otras capacidades.

La campaña estará vigente del 1 de mayo al 30 de junio en las nueve tiendas Soriana del estado de Campeche, ubicadas en Ciudad del Carmen, Campeche, Champotón y Escárcega.