Carmen acumula más de 150 muertes violentas durante las administraciones del Pablo Gutiérrez Lazarus

De octubre de 2021 a marzo de 2026, periodo correspondiente a las últimas dos administraciones del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, en el municipio de Carmen se han registrado 154 muertes violentas, derivadas tanto del uso de armas de fuego como de armas blancas. Los casos se dividen en 138 homicidios dolosos y 16 feminicidios. A esta cifra oficial aún le faltan los hechos registrados en abril y mayo del presente año que también han estado marcados con sangre.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el municipio de Carmen se ubica como una de las demarcaciones con mayor incidencia delictiva en el estado, pese a contar con corporaciones de policía municipal y estatal. Sin embargo, se señala que la administración municipal ha optado por recortar recursos destinados a la compra de equipamiento y contratación de personal.

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Ejemplo de ello, que en los primeros tres meses de este 2026, van 10 homicidios dolosos; durante 2025, Carmen acumuló 31 homicidios dolosos y cinco feminicidios, para un total de 36 muertes violentas intencionales. En 2024 se registraron nuevamente 36 hechos violentos en el municipio. En 2023, la “Perla del Golfo” concentró 43 asesinatos. En 2022, el municipio registró 26 muertes violentas entre homicidios y feminicidios. Finalmente, en el último trimestre de 2021, con el inicio de la administración de Gutiérrez Lazarus, se contabilizaron tres carpetas de investigación por estos delitos.

Critican reducción de presupuesto en seguridad La disminución de más del 90 por ciento en los recursos municipales destinados a seguridad pública refleja la falta de interés del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus para atender una problemática que continúa en aumento y que coloca al municipio entre los primeros lugares a nivel estatal en incidencia delictiva.

Jesús Rodríguez Plascencia, presidente del comité vecinal del fraccionamiento Puesta del Sol, señaló que la reducción del presupuesto destinado a seguridad pública impacta directamente en la capacidad de prevención y atención del delito, lo que mantiene a los habitantes en un estado constante de incertidumbre.

Vecinos y empresarios critican reducción del 90% en seguridad pública / Israel Lozano

Indicó que, lejos de disminuir, los reportes de asaltos y hechos violentos continúan registrándose a cualquier hora del día, lo que evidencia que las estrategias actuales no han dado resultados efectivos. Agregó que al menos una vez por semana se reportan detonaciones de arma de fuego, lo que demuestra la falta de acciones preventivas.

Por otra parte, el empresario carmelita Acisclo Paz López, exintegrante del Consejo Político del extinto PRD, expresó su preocupación por la reducción de más del 90 por ciento en los recursos para seguridad pública, al señalar que existe falta de interés en un tema que ha mantenido a Carmen entre los primeros lugares en violencia en el estado.

Sostuvo que la inseguridad podría afectar la intención de posicionar a Ciudad del Carmen como destino turístico, ya que sin condiciones de seguridad adecuadas, difícilmente visitantes nacionales o extranjeros optarían por acudir a la Isla.

Recientemente, una de las colonias catalogadas como “foco rojo” fue escenario de un hecho violento, cuando un hombre fue ejecutado en la colonia 23 de Julio frente a su hijo. El menor resultó con lesiones al quedar en medio del fuego cruzado, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro médico.