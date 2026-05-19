Neymar rompió en llanto tras conocer su convocatoria al Mundial 2026 con Brasil

El regreso de Neymar a una Copa del Mundo quedó marcado por un momento lleno de emoción. El delantero brasileño rompió en llanto al enterarse oficialmente de que formará parte de la lista de Brasil para el Mundial 2026, un anuncio que rápidamente se volvió viral entre aficionados y medios deportivos.

Noticia Destacada Brasil anuncia lista para el Mundial 2026 con Neymar, Vinicius y Endrick

La convocatoria representa una revancha para Neymar, quien atravesó años complicados debido a constantes lesiones y largos periodos de inactividad. A sus 34 años y actualmente como jugador del Santos FC, el atacante tendrá una nueva oportunidad de liderar a Brasil en la búsqueda de la ansiada sexta estrella mundialista.

El atacante brasileño ya cuenta con experiencia en tres Copas del Mundo. Su debut ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, donde disputó su primer encuentro frente a Croacia. Posteriormente también participó en Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidándose como una de las figuras más importantes de la generación reciente de la selección brasileña.

A lo largo de sus participaciones mundialistas, Neymar ha disputado 13 partidos y marcado ocho goles. En Brasil 2014 firmó un doblete frente a Croacia y anotó otros dos tantos ante Camerún durante la fase de grupos. En Rusia 2018 le convirtió a Costa Rica y después marcó frente a México en los octavos de final.

El video que todos estabamos esperando.



Neymar, al enterarse que estará en el Mundial.



Sonríe la pelota. La caprichosa celebra. La esférica está feliz💛 pic.twitter.com/hFJlWmCipC — Juez Central (@Juezcentral) May 19, 2026

Durante Qatar 2022, el futbolista volvió a aparecer en momentos importantes al marcar contra Corea del Sur y posteriormente frente a Croacia en los cuartos de final. Sin embargo, las lesiones volvieron a convertirse en un obstáculo importante para el brasileño.

En Brasil 2014, Neymar sufrió una fractura en una vértebra lumbar tras un fuerte golpe del colombiano Camilo Zúñiga en los cuartos de final. Esa lesión lo dejó fuera de la histórica semifinal contra Alemania y del partido por el tercer lugar ante Países Bajos.

Años después, en Qatar 2022, el atacante también padeció una lesión en el tobillo que le impidió disputar dos encuentros de la fase de grupos. Pese a esos antecedentes, el delantero logró recuperarse y ahora volverá a vestir los colores de Brasil en una nueva Copa del Mundo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.