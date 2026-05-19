Síguenos

Última hora

Campeche

Ejecutan a “El Mocho” dentro de una vivienda en Isla Aguada de Campeche

México

Gobierno de Sheinbaum invertirá 181 mil mdp para construir 50 hospitales nuevos

El subsecretario Eduardo Clark informó que se destinarán 181 mil millones de pesos para construir 50 hospitales y ampliar unidades médicas, incorporando más de 9 mil camas hospitalarias.

Por Redacción Por Esto!

19 de may de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Salud anuncia inversión histórica: van por 50 hospitales y más de 9 mil camas
Salud anuncia inversión histórica: van por 50 hospitales y más de 9 mil camas

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, anunció una inversión de 181 mil millones de pesos destinada a la construcción y ampliación de infraestructura hospitalaria en el país.

De acuerdo con la información presentada durante la denominada “Mañanera del Pueblo”, la estrategia contempla la construcción de 50 hospitales nuevos y la ampliación de diversas unidades médicas con el objetivo de incorporar 9 mil 139 nuevas camas hospitalarias para fortalecer la capacidad de atención del sistema de salud.

Canciller expone retrasos: EU pide más información en solicitudes de extradición mexicanas

Noticia Destacada

SRE revela obstáculos en extradiciones entre México y Estados Unidos

El funcionario explicó que el proyecto forma parte del plan federal para ampliar la cobertura médica y responder al incremento en la demanda de servicios de salud en distintas regiones del país. La iniciativa busca atender necesidades relacionadas con hospitalización, servicios especializados y reducción de la saturación en unidades médicas.

Durante la exposición también se destacó que la expansión de la infraestructura sanitaria pretende mejorar las condiciones de acceso a servicios médicos para millones de personas, además de reforzar la capacidad operativa de hospitales y centros de atención en distintos estados.

Las autoridades señalaron que estas inversiones forman parte de una estrategia nacional para fortalecer el sistema público de salud mediante la construcción, rehabilitación y modernización de instalaciones médicas, en un contexto donde el crecimiento poblacional y la demanda de atención han incrementado la presión sobre el sector.

La administración federal ha sostenido que la ampliación hospitalaria busca incrementar la disponibilidad de espacios para pacientes y mejorar la capacidad de respuesta médica en todo el país.