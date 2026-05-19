Gobierno de Sheinbaum invertirá 181 mil mdp para construir 50 hospitales nuevos

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, anunció una inversión de 181 mil millones de pesos destinada a la construcción y ampliación de infraestructura hospitalaria en el país.

De acuerdo con la información presentada durante la denominada “Mañanera del Pueblo”, la estrategia contempla la construcción de 50 hospitales nuevos y la ampliación de diversas unidades médicas con el objetivo de incorporar 9 mil 139 nuevas camas hospitalarias para fortalecer la capacidad de atención del sistema de salud.

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El funcionario explicó que el proyecto forma parte del plan federal para ampliar la cobertura médica y responder al incremento en la demanda de servicios de salud en distintas regiones del país. La iniciativa busca atender necesidades relacionadas con hospitalización, servicios especializados y reducción de la saturación en unidades médicas.

Durante la exposición también se destacó que la expansión de la infraestructura sanitaria pretende mejorar las condiciones de acceso a servicios médicos para millones de personas, además de reforzar la capacidad operativa de hospitales y centros de atención en distintos estados.

Las autoridades señalaron que estas inversiones forman parte de una estrategia nacional para fortalecer el sistema público de salud mediante la construcción, rehabilitación y modernización de instalaciones médicas, en un contexto donde el crecimiento poblacional y la demanda de atención han incrementado la presión sobre el sector.

La administración federal ha sostenido que la ampliación hospitalaria busca incrementar la disponibilidad de espacios para pacientes y mejorar la capacidad de respuesta médica en todo el país.