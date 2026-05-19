México y Unión Europea celebrarán VIII Cumbre, ¿Cuándo será?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante la conferencia matutina en Palacio Nacional que los próximos 21 y 22 de mayo se realizará la VIII Cumbre México–Unión Europea, un encuentro que marcará una nueva etapa en la relación entre ambas partes y que tendrá como uno de sus puntos centrales la ratificación del Acuerdo Global Modernizado entre México y el bloque europeo.

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La mandataria adelantó que el viernes sostendrá reuniones con altos funcionarios europeos que arribarán al país como parte de la agenda diplomática. Entre los asistentes figuran representantes de primer nivel de la Unión Europea, incluyendo al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

De acuerdo con la información dada a conocer, la firma del nuevo acuerdo comercial busca actualizar y fortalecer la relación económica y estratégica entre México y Europa, además de ampliar oportunidades de inversión y reducir barreras comerciales que aún existen en distintos sectores.