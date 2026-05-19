“La gente lo está aprovechando”: baja el precio del tomate en mercados de Mérida y da respiro al bolsillo de las familias

Tras semanas de golpear el bolsillo de las familias yucatecas, el precio del tomate finalmente dio un respiro en el mercado municipal Lucas de Gálvez en Mérida, donde ayer el kilo se vendió entre 30 y 42 pesos, luego de alcanzar hasta 60 y 50 pesos en días recientes.

La baja provocó que consumidores aprovecharan para comprar más producto, mientras otros alimentos básicos mantuvieron precios relativamente estables.

Durante un recorrido por el principal centro de abasto de Mérida, comerciantes señalaron que frutas y verduras registran pocos cambios en comparación con la semana pasada. En el caso de la cebolla, el kilo de la blanca se ofreció en 17 pesos y la roja en 18, lo que representó una disminución de seis y cuatro pesos, respectivamente.

Noticia Destacada Universidad Tecnológica del Mar abrirá en Progreso con expectativa de 300 alumnos

“El tomate bajó bastante y la gente lo está aprovechando”, comentaron vendedores, quienes indicaron que, aunque desconocen el origen de la reducción, las ventas repuntaron por el ajuste en el precio.

En cuanto al huevo, el kilo se comercializó entre 30 y 38 pesos en la mayoría de los expendios, mientras que la reja o cartón (de 30 piezas) osciló entre 60 y 70 pesos. El huevo limpio alcanzó los 70 pesos y el manchado se ofreció en 68.

La canasta básica tiende a estabilizarse

Por otra parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó que la integración de la canasta básica toma como referencia la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos definida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), organismo encargado de medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social en el país.

Noticia Destacada Con drones y escaneo láser, el INAH documenta 89 hectáreas de Uxmal y descubre un antiguo camino bajo la selva

El Inegi establece el llamado “consumo requerido”, es decir, la cantidad mínima de calorías y nutrientes necesarios para cubrir las actividades básicas de la población, a partir de lo cual se define una canasta alimentaria indispensable.

Con base en criterios desarrollados anteriormente por el Coneval, la Profeco considera 24 productos esenciales y de alto consumo, entre los que figuran aceite, arroz, azúcar, carnes, cebolla, frijol, huevo, jitomate, leche, limón, tortilla y verduras, cuyos precios, según comerciantes del Lucas de Gálvez, permanecen en su mayoría estables.