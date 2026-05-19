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Campeche / Sucesos

Choque de combi contra camión deja tres lesionados en Campeche

El accidente ocurrió en el cruce con Francisco I. Madero, donde el conductor de la combi presuntamente circulaba a exceso de velocidad y se impactó contra la parte trasera del camión.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

19 de may de 2026

1 min

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Paramédicos del sector salud acudieron para brindar atención a los lesionados en el lugar
Paramédicos del sector salud acudieron para brindar atención a los lesionados en el lugar / Dismar Herrera

Tres personas lesionadas, entre ellas una adulta mayor con crisis nerviosa, fue el saldo de un choque entre una combi de transporte público y un camión de la empresa Ko’ox.

El hecho ocurrió sobre la avenida Gobernadores por Francisco I. Madero, donde el operador de la unidad de transporte público habría excedido los límites de velocidad y no tomó sus debidas precauciones, lo que provocó que se impactara contra la parte trasera del camión, tras el percance, testigos dieron aviso a los números de emergencia.

Al sitio llegaron paramédicos del sector salud quienes asistieron a los lesionados, mientras agentes policiales banderaron la circulación para evitar otro accidente, en dicho sitio no hubo traslado mientras las partes involucradas llegaron a un acuerdo por el pago de los daños.

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