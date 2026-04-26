Síguenos

Última hora

Yucatán

Sorteo “Gana Mérida, ganas tú”: lista de premios y ganadores por pagar el predial 2026

Campeche / Sucesos

Volcadura de mototaxi deja una mujer lesionada en Escárcega

Una mujer resultó lesionada tras la volcadura de un mototaxi en la colonia Esperanza de Escárcega. Fue atendida por SAMU y trasladada al hospital IMSS-Bienestar

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

26 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Pasajera lesionada tras volcadura de mototaxi azul con toldo blanco
Pasajera lesionada tras volcadura de mototaxi azul con toldo blanco / Joaquín Guevara

Una mujer resultó lesionada la mañana de este domingo tras la volcadura de un mototaxi azul con toldo blanco, perteneciente a la agrupación Mototaxis Escárcega, cuando el conductor perdió el control del manubrio al circular sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, en el cruce con la calle 49 de la colonia Esperanza.

Visitantes piden mayor limpieza en balneario Boca del Río

Noticia Destacada

Familias champotoneras disfrutan Boca del Río para mitigar el calor

De acuerdo con los datos recabados, el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando el mototaxi, presuntamente a exceso de velocidad, se volcó sobre la carpeta asfáltica, dejando a la pasajera lesionada. Varias personas auxiliaron a la mujer, quien posteriormente fue atendida por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y trasladada al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar para recibir atención médica.

El conductor del mototaxi resultó ileso. Minutos más tarde arribaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), quienes acordonaron el área, levantaron evidencias y turnaron el caso a la Vicefiscalía Regional del Estado, quedando en manos del Ministerio Público las investigaciones para el deslinde de responsabilidades

Te puede interesar