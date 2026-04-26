Volcadura de mototaxi deja una mujer lesionada en Escárcega

Una mujer resultó lesionada la mañana de este domingo tras la volcadura de un mototaxi azul con toldo blanco, perteneciente a la agrupación Mototaxis Escárcega, cuando el conductor perdió el control del manubrio al circular sobre la avenida Héctor Pérez Martínez, en el cruce con la calle 49 de la colonia Esperanza.

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De acuerdo con los datos recabados, el accidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando el mototaxi, presuntamente a exceso de velocidad, se volcó sobre la carpeta asfáltica, dejando a la pasajera lesionada. Varias personas auxiliaron a la mujer, quien posteriormente fue atendida por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y trasladada al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar para recibir atención médica.

El conductor del mototaxi resultó ileso. Minutos más tarde arribaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), quienes acordonaron el área, levantaron evidencias y turnaron el caso a la Vicefiscalía Regional del Estado, quedando en manos del Ministerio Público las investigaciones para el deslinde de responsabilidades