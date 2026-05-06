Motociclista lesionada tras derrapar en un bache en colonia de Escárcega

Una joven mujer en la mañana fue atendida por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) luego que resultara con una herida en la rodilla derecha, después de derrapar en su motocicleta Italika de color blanco, sin placa, debido a un bache, cuando circulaba sobre la calle 22 por 33 de la colonia Morelos. Fue trasladada al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar para su atención médica, tomaron conocimiento elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 08:30 horas, cuando circulaba sobre la calle 22 una motocicleta Italika de color blanco, conducida por una joven. Al llegar al cruce de la calle 33, donde existen baches, uno de estos huecos ocasionó que derrapara y cayera sobre el pavimento.

Donde resultó con una herida sangrante en la rodilla derecha, fue auxiliada por vecinos del lugar, que pidieron el apoyo del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU). En minutos llegaron al lugar y atendieron a la mujer; luego de estabilizarla, la trasladaron al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar para su atención médica.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que acordonaron el área y levantaron evidencias, posteriormente se retiraron del lugar de los hechos.