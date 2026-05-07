Motociclista derrapa por bache en la colonia Morelos; vecinos denuncian abandono en Escárcega

Después del accidente que se suscitó el miércoles en la mañana, donde una joven resultó lesionada tras derrapar en su motocicleta debido a que una llanta se hundió en uno de los tantos baches que existen sobre la calle 22 por 33 de la colonia Morelos, Felipe Gómez Díaz dio a conocer que en ese tramo hacen falta varios servicios públicos y es necesario que las autoridades municipales tomen en cuenta este sector.

Noticia Destacada Tiraderos de animales muertos y basura alarman a vecinos de Escárcega

Es necesario que las autoridades municipales atiendan las peticiones de los ciudadanos, como es el caso de la calle 33, donde desde hace más de un año se encuentra en total abandono. Se puede ver que las banquetas están llenas de maleza, lo que es un riesgo para los vecinos y, sobre todo, para los niños que transitan por el lugar y pueden ser mordidos por alguna serpiente o alimaña.

Pero la principal preocupación es la calle 33 por 22 de dicho lugar, ya que un tramo se encuentra lleno de baches y puede causar otro accidente, como sucedió con la conductora de la motocicleta que resultó lesionada de la rodilla derecha después de derrapar debido a un hueco.

Aunque en varias ocasiones los vecinos habían dado a conocer este problema y han pedido a las autoridades municipales que reparen ese tramo, hasta el momento no han dado una solución y se han visto las consecuencias.

También existe otro problema que tienen los vecinos del lugar: las líneas de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están entre las ramas de un árbol, lo que puede causar un cortocircuito y provocar un incendio o, mínimo, dejarlos sin energía. Ante esta situación, hacen un llamado a los funcionarios del Ayuntamiento para que tomen en cuenta este sector de la ciudad y sean dotados de los servicios públicos que hacen falta, así como un llamado a la empresa de clase mundial para que acudan a cortar las ramas y se eviten problemas mayores.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH